Van még remény? A sorok között hevert a debreceni Aldiban, amikor meglátta egy nő

Számos szívmelengető, megható és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy nő a debreceni Nagyállomáson hagyta az autóját, de lejárt a parkolójegye, és valaki megvette neki a jegyet, így nem büntették meg. Szombat látott napvilág egy megható történet, egy külföldi fiatalember gondolkodás nélkül átadta volna a helyét a debreceni villamoson. Hétfőn újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban, ami arról tanúskodik, hogy igenis vannak még rendes emberek.

Nem ment el a talált dolog mellett, reméljük, hogy visszakapta a tulajdonosa Debrecenben

Vannak még jó emberek Debrecenben

A nő egy jó cselekedetről számolt be hétfőn:

Sziasztok! Tegnap délután 6 előtt, a Mikepércsi úti Aldi üzletben találtam a sorok között egy nyugdíjas vásárlási utalványt. A pénztárnál leadtam, akkor mondta a kasszás hölgy, hogy nem sokkal előtte fizetésnél kereste egy férfi vásárló. Remélem visszakerül a jogos tulajdonoshoz.

– írta bejegyzésében.

A bejegyzésre több reakció is érkezett. Volt, aki megjegyezte:

Vannak nagyon sok jó emberek köszönet az ilyen jó embereknek.

