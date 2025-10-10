október 10., péntek

Gedeon névnap

11°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zöld hulladék

1 órája

Idén is folytatódik a kezdeményezés, hogy Debrecen tisztább és szebb legyen

Címkék#környezet#zöldhulladék#Debrecen

Tilos a kerti és zöldhulladék égetése. Idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére.

Haon.hu

Több, mint tíz évvel ezelőtt a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére indult a debreceniek részére ingyenesen biztosított lombgyűjtő zsákosztás annak érdekében, hogy az őszi lombhullás időszakában a lakosokkal együtt tegyék szebbé és tisztábbá a környezetüket – számolt be róla a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

Idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére
Idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére
Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A kezdeményezés sikere évről évre töretlen, idén ősszel, több mint 525 ezer lombgyűjtő zsákot biztosít a hulladékkoncesszió keretein belül a szolgáltató Debrecen önkormányzatával szorosan együttműködve, ingyenesen a debreceniek számára.

Idén is, a korábbi évekhez hasonlóan az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével, személyesen biztosítják, a szűkebb környezetükben, a városrészekben élő debreceniek számára az ingyenes lombgyűjtő zsákokat, megadott időpontokban és helyszíneken. A zsákosztásokon való részvétel előzetes internetes regisztrációhoz nem kötött. Fontos tudnivaló, hogy a zsákok kiosztásának időszaka alatt az A.K.S.D. Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában a zsákok átvétele szünetel, így kérik, hogy a lakosság a képviselői kiosztási pontokon vegye át azokat.

Kérjük, kövessék figyelemmel a város honlapján meglévő osztások helyszínével és időpontjával kapcsolatos információkat. Az időjárási és egyéb körülményeket figyelembe véve, az osztások időpontjai változhatnak

 - tették hozzá.

A zsákosztások időpontjai és helyszínei az alábbi linkre kattintva érhetőek el.

Így szállítják el a zöldhulladékot Debrecenben

Az A.K.S.D. Kft., mint az országos hulladékgazdálkodási rendszer régiókoordinátori közreműködője, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten gyűjti össze a kerti zöldhulladékot szolgáltatási területén.

  • A zöldhulladék begyűjtése egészen december végéig kétheti gyakorisággal történik.
  • Debrecen városában a zöldhulladék begyűjtése decemberig minden páratlan héten történik, azon a napon, amikor a szelektív hulladék gyűjtése is esedékes. Például: ha egy adott utcában kedden történik a vegyes hulladék gyűjtése, szerdán pedig a szelektív, akkor a zöldhulladékot a páratlan heteken szerdán kell kihelyezni.
  • A barna edénnyel rendelkező ingatlanhasználók esetében a zöldhulladék elszállítása minden páratlan héten pénteken történik.
  • Azok az ingatlanhasználók, akik nem rendelkeznek szelektív gyűjtőedénnyel, és nem használnak sárga zsákot sem, a zöldhulladék gyűjtési napját az A.K.S.D. Kft. weboldalán elérhető utcakereső alkalmazás segítségével tudják megtekinteni, illetve további tájékoztatás kérhető az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségein.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A zöldhulladék-gyűjtő zsákok kihelyezésének szabályai:

  • A zsákokat a MOHU MOL Zrt. gyűjtési naptára, valamint az A.K.S.D. Kft. weboldalán elérhető hulladéknaptár szerinti napon kell kihelyezni.
  • A zsákokat kiszóródás-mentesen kell kihelyezni, melyek kizárólag kerti növényi részek – falevél, fűnyesedék, gyom (zsákolva), valamint gallyak és ágak (kötegelve, legfeljebb 1 méter hosszúságban és 5 cm átmérőig) – gyűjtésére szolgálnak.
  • A gyűjtési napokon egyszerre 5 db zsák helyezhető ki.
  • Amennyiben a zsák kommunális hulladékot vagy egyéb, nem zöldhulladékot tartalmaz, a szolgáltató jogosult megtagadni annak elszállítását.

A zöldhulladék az év során folyamatosan beszállítható az A.K.S.D. Kft. által üzemeltetett zöldhulladékgyűjtő pontokra.

Az így, elkülönítve gyűjtött zöldhulladék az A.K.S.D. Kft komposztáló telepére kerül, ahol Agromass Kombi márkanévvel kiváló minőségű komposzt készül belőle. A Regionális Hulladékkezelő Telepen lévő komposztálóban évente több mint 12 000 tonna komposztot állítanak elő. Az innováció eredményeképp csökkent a hulladéklerakóba kerülő szerves anyag mennyisége.

Városuk levegőjének tisztasága érdekében kérik a lakosságot, vegyék igénybe a lombgyűjtő zsákos gyűjtési lehetőséget. 

Tilos a kerti és zöldhulladék égetése, hiszen ennek során rengeteg egészségre káros anyag kerül a levegőbe.

 Az avar és egyéb növényi hulladék nedves, összetömörödött, nehezen égő növényi anyagok, így lassan, oxigénhiányosan füstölögnek. Ráadásul szabadtéren, tűztér hiányában nehezen tud a tökéletes égéshez szükséges magas hőmérséklet kialakulni, így általában nagyon sok káros anyag kibocsátásával járó égés történik.

Az avart, zöldhulladékot akár házilag is érdemes komposztálni, vagy magaságyás készítésére felhasználni, felajánlani. A komposztálással kapcsolatos tanácsokkal az Önkormányzat LIFE HungAiry levegővédelmi projekt keretében fenntartott Ökomenedzser Irodája is a lakosok segítségére áll.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu