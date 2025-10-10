Idén is folytatódik a kezdeményezés, hogy Debrecen tisztább és szebb legyen

Több, mint tíz évvel ezelőtt a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére indult a debreceniek részére ingyenesen biztosított lombgyűjtő zsákosztás annak érdekében, hogy az őszi lombhullás időszakában a lakosokkal együtt tegyék szebbé és tisztábbá a környezetüket – számolt be róla a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

Idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A kezdeményezés sikere évről évre töretlen, idén ősszel, több mint 525 ezer lombgyűjtő zsákot biztosít a hulladékkoncesszió keretein belül a szolgáltató Debrecen önkormányzatával szorosan együttműködve, ingyenesen a debreceniek számára.

Idén is, a korábbi évekhez hasonlóan az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével, személyesen biztosítják, a szűkebb környezetükben, a városrészekben élő debreceniek számára az ingyenes lombgyűjtő zsákokat, megadott időpontokban és helyszíneken. A zsákosztásokon való részvétel előzetes internetes regisztrációhoz nem kötött. Fontos tudnivaló, hogy a zsákok kiosztásának időszaka alatt az A.K.S.D. Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában a zsákok átvétele szünetel, így kérik, hogy a lakosság a képviselői kiosztási pontokon vegye át azokat.

Kérjük, kövessék figyelemmel a város honlapján meglévő osztások helyszínével és időpontjával kapcsolatos információkat. Az időjárási és egyéb körülményeket figyelembe véve, az osztások időpontjai változhatnak

- tették hozzá.

A zsákosztások időpontjai és helyszínei az alábbi linkre kattintva érhetőek el.

Így szállítják el a zöldhulladékot Debrecenben

Az A.K.S.D. Kft., mint az országos hulladékgazdálkodási rendszer régiókoordinátori közreműködője, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten gyűjti össze a kerti zöldhulladékot szolgáltatási területén.

A zöldhulladék begyűjtése egészen december végéig kétheti gyakorisággal történik.

Debrecen városában a zöldhulladék begyűjtése decemberig minden páratlan héten történik, azon a napon, amikor a szelektív hulladék gyűjtése is esedékes. Például: ha egy adott utcában kedden történik a vegyes hulladék gyűjtése, szerdán pedig a szelektív, akkor a zöldhulladékot a páratlan heteken szerdán kell kihelyezni.

A barna edénnyel rendelkező ingatlanhasználók esetében a zöldhulladék elszállítása minden páratlan héten pénteken történik.

Azok az ingatlanhasználók, akik nem rendelkeznek szelektív gyűjtőedénnyel, és nem használnak sárga zsákot sem, a zöldhulladék gyűjtési napját az A.K.S.D. Kft. weboldalán elérhető utcakereső alkalmazás segítségével tudják megtekinteni, illetve további tájékoztatás kérhető az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségein.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A zöldhulladék-gyűjtő zsákok kihelyezésének szabályai: A zsákokat a MOHU MOL Zrt. gyűjtési naptára, valamint az A.K.S.D. Kft. weboldalán elérhető hulladéknaptár szerinti napon kell kihelyezni.

A zsákokat kiszóródás-mentesen kell kihelyezni, melyek kizárólag kerti növényi részek – falevél, fűnyesedék, gyom (zsákolva), valamint gallyak és ágak (kötegelve, legfeljebb 1 méter hosszúságban és 5 cm átmérőig) – gyűjtésére szolgálnak.

A gyűjtési napokon egyszerre 5 db zsák helyezhető ki.

Amennyiben a zsák kommunális hulladékot vagy egyéb, nem zöldhulladékot tartalmaz, a szolgáltató jogosult megtagadni annak elszállítását.

A zöldhulladék az év során folyamatosan beszállítható az A.K.S.D. Kft. által üzemeltetett zöldhulladékgyűjtő pontokra.

Az így, elkülönítve gyűjtött zöldhulladék az A.K.S.D. Kft komposztáló telepére kerül, ahol Agromass Kombi márkanévvel kiváló minőségű komposzt készül belőle. A Regionális Hulladékkezelő Telepen lévő komposztálóban évente több mint 12 000 tonna komposztot állítanak elő. Az innováció eredményeképp csökkent a hulladéklerakóba kerülő szerves anyag mennyisége.