Hatalmas beruházás Debrecenben: több száz lakás épülhet! Mutatjuk, a részleteket

A beruházás a tervek szerint 2026 második félévében indul. 400 korszerű lakást építenek Debrecenben.

Haon.hu

10.900 négyzetméter alapterületű fejlesztési telket vásárolt meg Debrecenben a WING. A vállalat lakóingatlan-fejlesztési márkája, a LIVING mintegy 400 korszerű, energiahatékony lakás építését tervezi több ütemben a megyeszékhelyen – számolt be róla a Goodwill Communications. Mint írják, a beruházás a vállalat első Budapesten kívüli lakófejlesztése lesz, amely a helyi ingatlanpiac élénk keresletére is választ adva jelentősen hozzájárul az újlakás-kínálat bővítéséhez Magyarország második legnagyobb városában. A beruházás a tervek szerint 2026 második félévében indul és a lakások túlnyomó többsége az Otthon Start Program kedvezményes hitelkonstrukcióival is elérhető lesz. A lakások kedvező, 20-80%-os fizetési ütemezéssel vásárolhatóak majd meg.

CM20250617_debreceni szökőkutak_HAON (3)
A beruházás a tervek szerint 2026 második félévében indul Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Új fejezetet nyit a LIVING: Debrecenben indítja első vidéki lakófejlesztését

Sikeresen zárult az a tranzakció, amelynek részeként a WING egy 10.900 négyzetméteres fejlesztési telket vásárolt Debrecenben, a Hajnal utca, Alkotmány utca és Csengő utca által határolt területen, 10 percre a Piac utcától. A beruházás egy új fejezetet nyit a LIVING történetében: az ingatlanfejlesztő célja, hogy a fővároson túl is megjelenjen a minőségi, fenntartható lakófejlesztések piacán.

Fontos mérföldkő számunkra a most zárult tranzakció, hiszen ezzel lehetővé vált, hogy elindítsuk első, Budapesten kívüli lakófejlesztésünket. Debrecenben is a LIVING-től megszokott gondos tervezést, magas minőséget, korszerű és fenntartható otthonokat kínálunk majd, és mindezt elérhető árak mellett

– mondta Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágának vezetője.

Modern lakások, közösségi terek és üzletek épülnek

A fejlesztés több ütemben valósul meg, az építési munkálatok a tervek szerint 2026 második felében indulnak. Többségében olyan, 40–45 négyzetméter alapterületű, megfizethető lakás épül, amely ideális otthont kínál mind a városban tanuló diákoknak és pályakezdő fiataloknak, mind az újonnan Debrecenbe költözőknek. Emellett nagyobb, két- és három hálószobás lakások is készülnek, így a családok számára is vonzó lehetőség nyílik a saját otthon megteremtésére.

Az emberközpontúságot szem előtt tartva, a lakóépületek földszintjén üzletek kapnak majd helyet, a fejlesztés részeként pedig parkolók, valamint a lakók kényelmét szolgáló közösségi szolgáltatások és zöld terek is létrejönnek a fejlesztőtől már megszokott magas minőségben.

Erős kereslet a debreceni piacon

Az elmúlt évek ipari és technológiai beruházásai révén Debrecen az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált. A multinacionális cégek megjelenése több ezer új munkahelyet teremtett, ennek következtében az ingatlanárak és bérleti díjak egyaránt jelentősen emelkedtek. Bár a kereslet folyamatosan nő, az új lakásfejlesztések száma eddig nem tartott lépést ezzel, így a helyi piacon egyre nagyobb az igény a lakáskínálat bővítésére

A projekt a Lakhatási Tőkeprogramban elnyert tőkebefektetésnek köszönhetően valósul meg.

