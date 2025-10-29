október 29., szerda

Nárcisz névnap

12°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
<3

2 órája

A temetőben kapott defektet egy debreceni nő, ami utána történt, soha nem felejti el!

Címkék#autó#debrecen#defekt#temető

Erre senki sem számított! Egy debreceni csoportban számolt be a történtekről a bajba jutott nő.

Haon.hu

Szokatlan dolog történt a Debreceni Köztemetőben október 29-én: az egyik Debrecenben Hallottam-poszt szerint egy nő autójával defektet kapott a temetőben. A kétségbeesett nőn egy férfi segített, idejét nem sajnálva.

CM20231101_Halottak napja_Mindenszentek_köztemető_HAON (35)
Defektet kapott egy nő a Debreceni Köztemetőben, többen is a segítségére siettek
Forrás: Napló-archív

Ezúton is szeretném küldeni hálás köszönetemet! Defektet kaptam, majd egy férfi időt és pénzt nem kímélve saját telefonján értesítette a családot, segítséget hívott. Köszönöm továbbá annak a házaspárnak a segítségét, aki irányított, valamint a közeli gumiszerviz gyors kiszállását a helyszínre

– áll a bejegyzésben. A poszthoz hozzászólt a segítséget nyújtó férfi is. 

Igazán nincs mit, ez természetes! Örülök, hogy tudtam segíteni, bár ne lett volna rá szükség. További minden jót kívánok Önnek és családjának!

– tette hozzá.

Ez is érdekelhet:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu