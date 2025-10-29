A temetőben kapott defektet egy debreceni nő, ami utána történt, soha nem felejti el!

Szokatlan dolog történt a Debreceni Köztemetőben október 29-én: az egyik Debrecenben Hallottam-poszt szerint egy nő autójával defektet kapott a temetőben. A kétségbeesett nőn egy férfi segített, idejét nem sajnálva.

Defektet kapott egy nő a Debreceni Köztemetőben, többen is a segítségére siettek

Forrás: Napló-archív

Ezúton is szeretném küldeni hálás köszönetemet! Defektet kaptam, majd egy férfi időt és pénzt nem kímélve saját telefonján értesítette a családot, segítséget hívott. Köszönöm továbbá annak a házaspárnak a segítségét, aki irányított, valamint a közeli gumiszerviz gyors kiszállását a helyszínre

– áll a bejegyzésben. A poszthoz hozzászólt a segítséget nyújtó férfi is.

Igazán nincs mit, ez természetes! Örülök, hogy tudtam segíteni, bár ne lett volna rá szükség. További minden jót kívánok Önnek és családjának!

– tette hozzá.

