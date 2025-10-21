október 21., kedd

Orsolya névnap

13°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debrecen

1 órája

A kerékpáros közlekedést népszerűsítik Debrecenben

Címkék#debrecen#kezdeményezés#Széles Diána

Haon.hu

„Jó reggeli a Jó Bringával” egy gondoskodó kezdeményezés Debrecenben, amely a kerékpáros közlekedést népszerűsíti – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána.

Újabb kezdeményezés Debrecenből
Forrás:  Facebook / Széles Diána

Mint írja, szeretnék, ha minél többen kerékpárral járnának munkába, hiszen megőrzi az egészséget, kíméli a környezetet, és ráadásul költséghatékony is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is! 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu