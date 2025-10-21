A kerékpáros közlekedést népszerűsítik Debrecenben

„Jó reggeli a Jó Bringával” egy gondoskodó kezdeményezés Debrecenben, amely a kerékpáros közlekedést népszerűsíti – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána.

Újabb kezdeményezés Debrecenből

Forrás: Facebook / Széles Diána

Mint írja, szeretnék, ha minél többen kerékpárral járnának munkába, hiszen megőrzi az egészséget, kíméli a környezetet, és ráadásul költséghatékony is.

