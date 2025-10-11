39 perce
Nem is sejted, hol mértek a rendőrök Debrecenben, bánhatod, ha nem a megengedett sebességgel mentél
Hamarosan érkezhetnek a csekkek, ha nem figyeltél! Nem meglepő, ha egyre több rendőrrel találkozol ezen a debreceni szakaszon.
A debreceni ideiglenes átkötő útnál kialakult forgalmi szabályok be nem tartása miatt fordult a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányhoz Katona Erzsébet, debreceni önkormányzati képviselő. Erről közösségi oldalán számolt be, ahol meg is osztotta, milyen kérvénnyel fordult rendőrség vezetőjéhez.
Rendőrautó jelent meg a debreceni úton
Mai napon megjelent egy rendőrautó, mely vélhetően az intézkedés első alkalma. Kéri, hogy figyeljenek egymásra! Vigyázzanak egymás testi épségére!
– olvasható a szombati bejegyzésében a debreceni képviselőnek. Ezúton is köszöni a rendőrség együttműködését illetve kérvény befogadását, s annak kapcsán az intézkedést!