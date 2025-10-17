október 17., péntek

Helyi közélet

Közösen szórakoztak a debreceni nyugdíjasok

Címkék#Debrecen#nyugdíjas#Széles Diána

Haon.hu

Kismacson a nyugdíjasok aktív közösségi életet élnek, Piroska néni és Misi bácsi vezetésével. A macsi nyugdíjasklub évről évre megszervezi az idősek napja alkalmából tartott nyugdíjas találkozót, amelyen más városrészek klubjai is örömmel részt vesznek – számolt be róla a közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. 

Jó hangulatban telt a Debrecen-Kismacs nyugdíjasainak találkozója
Jó hangulatban telt a Debrecen-Kismacs nyugdíjasainak találkozója
Forrás: Facebook / Széles Diána

Mint írta, a közösségbe járás fiatalon tart testileg és lelkileg is, a közös élmények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az idősebb generáció boldogan élje mindennapjait.

Nagy öröm volt látni, mennyire jól érezték magukat a szépkorúak. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy támogatást kapjanak a nyugdíjasklubok és civil szervezetek. Jó úton járunk abban, hogy Debrecenben az idősek a város megbecsült, aktív tagjai maradjanak.

 

