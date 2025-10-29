Hiába ordibált a biciklis anyuka a debreceni parkolóháznál, ezért a húzásért csúnyán kiosztották

Felháborító jelenetek zajlottak le a napokban Debrecenben, a Hunyadi János utcán lévő parkolóháznál. Egy autó sofőrje számolt be róla részletesen, mi történt a parkolóból kivezető út és járda kereszteződésében.

Az alábbi debreceni úton történt az eset

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Az autós a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban írt bejegyzésében üzent is a kerékpáros nőnek, aki mögött egy gyermek is ült. Mint kiderült, a nő a járdán biciklizett, majd kiabálni és mutogatni kezdett, amiért az autós megállt ott, ahonnan már kilát, majd elengedte az elsőbbséggel rendelkező autókat.

A sofőr szerint az anyuka hiába is volt felháborodva, azon az oldalon nem is biciklizhetne a járdán, mivel a másik oldalon van kerékpárút, éppen ezért „jobb lenne, ha csendben maradna és tanulna egy kis KRESZ-t”, ugyanis kettejük közül a kerékpáros közlekedett szabálytalanul.

Az eset miatt a kommentelők között is elszabadultak az indulatok, sokan írták, hogy a biciklisekkel gyakran csak a baj van, mert azt hiszik, nekik mindent lehet. Többen tanácsolták azt is, hogy kötelezővé kellene tenni a bicikliseknek is a KRESZ oktatását pontosan az ilyen helyzetek elkerülésének érdekében.

