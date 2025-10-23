Nyíltan elmondta a véleményét a debreceni nő a Kenézy Emlőcentrumról

Számos megható, szívmelengető és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy külföldi fiatalember gondolkodás nélkül átadta a helyét a debreceni villamoson. Rengeteg olyan esetről is beszámoltunk, amikor a debreceni sürgősségi dolgozóknak hálálkodtak. A debreceni Jerikó utcai emlőcentrumról is alkottak már véleményt korábban. Szerdán újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben Hallottam csoportban, amely arról számol be, hogy milyen emberek dolgoznak a Kenézy Emlőcentrumban.

Újabb véleményt kapott a Kenézy Emlőcentrum Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Nem erre számított a debreceni nő, amikor betért a Kenézy Emlőcentrumba

A bejegyzés szerdán jelent meg, és több száz reakciót váltott ki az olvasókból. A bejegyzés itt olvasható:

A mai nap (2025.10.22., délután) vizsgálatra mentem a Kenézy Emlőcentrumba, ahol akkora pozitív csalódás ért, amit nem tudok szavakba önteni. Eszméletlen empátia, türelem és kedvesség van jelen, amit állami kórházban nem sokat tapasztal az ember. Le a kalappal a dolgozók előtt! Egy anyuka kisgyermekével érkezett, aki nagyon sírt. Az ott dolgozók, hogy megkönnyítsék anyuka dolgát, már a bejelentéskor biztosították róla, hogy vizsgálat alatt vigyáznak a gyerkőcre. Minden erejükkel és kedvességükkel próbálták a kicsi gyermeket jobb kedvre deríteni és vigasztalni. Nagyon jó volt ennek szemtanúja lenni.

A hozzászólások között többen is írták, hogy nem csalódtak még egyik debreceni kórházban sem: „Kedd délután a Kenézy sürgősségin voltam, ugyanezt az empatikus hozzáállást tapasztaltam!”

