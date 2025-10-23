1 órája
Nyíltan elmondta a véleményét a debreceni nő a Kenézy Emlőcentrumról
Nem erre számított! Újabb véleményt kapott az egyik debreceni egészségügyi intézmény.
Számos megható, szívmelengető és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy külföldi fiatalember gondolkodás nélkül átadta a helyét a debreceni villamoson. Rengeteg olyan esetről is beszámoltunk, amikor a debreceni sürgősségi dolgozóknak hálálkodtak. A debreceni Jerikó utcai emlőcentrumról is alkottak már véleményt korábban. Szerdán újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben Hallottam csoportban, amely arról számol be, hogy milyen emberek dolgoznak a Kenézy Emlőcentrumban.
Nem erre számított a debreceni nő, amikor betért a Kenézy Emlőcentrumba
A bejegyzés szerdán jelent meg, és több száz reakciót váltott ki az olvasókból. A bejegyzés itt olvasható:
A mai nap (2025.10.22., délután) vizsgálatra mentem a Kenézy Emlőcentrumba, ahol akkora pozitív csalódás ért, amit nem tudok szavakba önteni. Eszméletlen empátia, türelem és kedvesség van jelen, amit állami kórházban nem sokat tapasztal az ember. Le a kalappal a dolgozók előtt! Egy anyuka kisgyermekével érkezett, aki nagyon sírt. Az ott dolgozók, hogy megkönnyítsék anyuka dolgát, már a bejelentéskor biztosították róla, hogy vizsgálat alatt vigyáznak a gyerkőcre. Minden erejükkel és kedvességükkel próbálták a kicsi gyermeket jobb kedvre deríteni és vigasztalni. Nagyon jó volt ennek szemtanúja lenni.
A hozzászólások között többen is írták, hogy nem csalódtak még egyik debreceni kórházban sem: „Kedd délután a Kenézy sürgősségin voltam, ugyanezt az empatikus hozzáállást tapasztaltam!”
