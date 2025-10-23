október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

15°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

1 órája

Nyíltan elmondta a véleményét a debreceni nő a Kenézy Emlőcentrumról

Címkék#vélemény#Kenézy Emlőcentrum#Debrecen

Nem erre számított! Újabb véleményt kapott az egyik debreceni egészségügyi intézmény.

Haon.hu

Számos megható, szívmelengető és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy külföldi fiatalember gondolkodás nélkül átadta a helyét a debreceni villamoson. Rengeteg olyan esetről is beszámoltunk, amikor a debreceni sürgősségi dolgozóknak hálálkodtak. A debreceni Jerikó utcai emlőcentrumról is alkottak már véleményt korábban. Szerdán újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben Hallottam csoportban, amely arról számol be, hogy milyen emberek dolgoznak a Kenézy Emlőcentrumban.

Újabb véleményt kapott a Kenézy Emlőcentrum Debrecenben
Újabb véleményt kapott a Kenézy Emlőcentrum Debrecenben
Forrás:  Napló-archív

Nem erre számított a debreceni nő, amikor betért a Kenézy Emlőcentrumba

A bejegyzés szerdán jelent meg, és több száz reakciót váltott ki az olvasókból. A bejegyzés itt olvasható:

A mai nap (2025.10.22., délután) vizsgálatra mentem a Kenézy Emlőcentrumba, ahol akkora pozitív csalódás ért, amit nem tudok szavakba önteni. Eszméletlen empátia, türelem és kedvesség van jelen, amit állami kórházban nem sokat tapasztal az ember. Le a kalappal a dolgozók előtt! Egy anyuka kisgyermekével érkezett, aki nagyon sírt. Az ott dolgozók, hogy megkönnyítsék anyuka dolgát, már a bejelentéskor biztosították róla, hogy vizsgálat alatt vigyáznak a gyerkőcre. Minden erejükkel és kedvességükkel próbálták a kicsi gyermeket jobb kedvre deríteni és vigasztalni. Nagyon jó volt ennek szemtanúja lenni.

A hozzászólások között többen is írták, hogy nem csalódtak még egyik debreceni kórházban sem: „Kedd délután a Kenézy sürgősségin voltam, ugyanezt az empatikus hozzáállást tapasztaltam!”

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu