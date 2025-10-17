október 17., péntek

Fontos határidőt közöltek a debreceni iskolások szüleivel, jó ezt észben tartani

Címkék#DKV#Junior Debrecen Városkártya#Debrecen#regisztráció

Nem érdemes kihagynia egy szülőnek sem. A debreceni iskolások több kedvezményre is jogosultak így.

Haon.hu

Szeptember 23-tól elindult a debreceni óvodákban és iskolákban tanuló 6 és 14 év közötti korú gyermekek, tanulók számára igényelhető Junior Debrecen Városkártya regisztrációja. A Junior Debrecen Városkártya 2024. áprilisi indulása óta eddig több mint 15 000 regisztráció történt – számolt be róla péntek délután a debreceni városháza. 

Mint írták, junior városkártya Debrecenben működő köznevelési intézményekben óvodai, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező 6 és 14 év közötti korú gyermekek, tanulók részére igényelhető. Mint az már ismert, a helyi közösségi közlekedési eszközöket a Junior Debrecen Városkártya, illetve a Junior Debrecen Városkártya regisztrációval rendelkező Debrecen Városkártya segítségével ingyenesen használhatják. Az ingyenes közösségi közlekedés mellett ráadásul több mint hetven elfogadóhelyen vehetők igénybe különböző kedvezmények.

Így lehet igényelni a Junior Debrecen Városkártyát

Kiemelték a Junior Debrecen Városkártyát online regisztrációval lehet igényelni. Az online regisztráció során kell megadni, hogy Junior Debrecen Városkártyát igényelnek a gyermeknek, vagy az ingyenes közösségi közlekedést hozzárendelik a már meglévő Debrecen Városkártyához.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. menetrend szerinti járatain 2025. október végéig a Junior Debrecen Városkártya bérletre jogosult, de kártyával még nem rendelkező gyermekektől a díjmentes utazáshoz a közlekedési társaság elfogadja az életkoruk igazolására alkalmas fényképes okmány (személyi igazolvány/diákigazolvány/útlevél) felmutatását.

Amennyiben a Junior Debrecen Városkártyára 2025. október 20-ig regisztrálnak a jogosultak, abban az esetben a Junior Debrecen Városkártyával már november 1-jétől igénybe vehető a díjmentes utazási szolgáltatás a DKV Zrt. menetrend szerinti járatain. Abban az esetben, ha a regisztráció ennél később történik – például október 21-én vagy ezt követően –, akkor december 1-jétől vehető igénybe az díjmentes közösségi közlekedés a DKV Zrt. járatain a városkártya felmutatásával – tették hozzá.

Azoknak a gyerekeknek, akik nem új belépők, hanem az előző iskolai, óvodai évfolyamban már regisztráltak, nincs teendője, nem kell újra regisztrálniuk, ők a városkártyájukkal már szeptembertől utazhatnak a DKV Zrt. járatain.

