Debreceni iskolákban indul lelki segítő program

Amint azt Széles Diána elmondta, Az ölelés ereje lelki segítő program elindítását a városban évente közel 14 ezer gyereket érintő kétévenkénti iskolaegészségügyi szűrések keretében tartott egészségfejlesztési, mentálhigiénés órákon szerzett tapasztalatok indukálták. Ezek szerint az általános iskolák negyedik évfolyamaiba járó gyerekek még jól működő kis közösségeket alkotnak, azonban a hatodik évfolyamra ezek a közösségek felbomlanak, megjelennek az egymást sértő és az önsértő magatartások, s az ezzel kapcsolatos komoly gondjaiknak a gyerekek hangot is adnak. A város önkormányzata úgy gondolta, hogy ebben a helyzetben cselekedni kell. Elsőként Türk László igazgató vezetésével a Debreceni Tankerületi Központ csatlakozott a most fokozatosan, kis lépésekkel, a tankerületi központ fenntartásában működő iskolák intézményvezetőivel egyeztetett módon elindítandó programhoz – számolt be róla a Debreceni Városháza.

Debreceni iskolákban indul segítő program

Forrás: Debreceni Városháza

Az alpolgármester úgy véli, hogy a gyerekek jó mentális állapotának megóvhatósága terén a 24. órában vagyunk – nem csak Debrecenben, hanem az ország minden táján, minden közösségben. A helyzet elsősorban a koronavírus-járvány idején romlott sokat, amikor a közösségek szétestek, s a fiatalok egymással és a világgal való kapcsolattartásának elsődleges eszközévé a digitális tér vált. A gyerekek jellemzően ötödikes koruktól már szinte mindannyian rendelkeznek mobiltelefonnal, s a digitális tér használatának helyes megtanításához a szülőknek nagyon körültekintőknek kell lenniük. Ezért döntött úgy Debrecen önkormányzata, hogy a Debreceni Tankerületi Központtal és a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával összefogva, a Mozdulj, Debrecen! mozgalomhoz kapcsolódva elindítja Az ölelés ereje címet viselő lelki segítő programot. (Ez volt a címe egyébként a 2025-ös virágkarneválra közösségi díszítés segítségével, közösségi összefogással készült, s nagy közönségsikert arató virágkocsinak.) Az erős közösségek képesek ugyanis arra, hogy segítséget nyújtsanak a bajban lévőknek.

Gyakorolni kell az elfogadást

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 2018-tól a kormány támogatásával óvodai és iskolai szociális segítőket foglalkoztat a debreceni oktatási intézményekben. Az ölelés ereje program keretében újabb szakemberek fognak a gyerekekkel osztályfőnöki órák vagy etikaórák keretében kis közösségekben személyesen beszélgetni az osztályban felmerült, egy-egy gyereknek akár az egész életét tönkretenni képes problémáikról – kortársbántalmazás, cyberbullying, túlzott képernyőidő, az izgalmas dolgokból való kimaradástól való félelem (FOMO), szorongás –, s közösen kereshetik azok megoldását. Az alpolgármester szerint ha a gyermek életével gond van, akkor az gondot okoz a családban is. Ezért Az ölelés ereje program keretében közösségi összefogással a családoknak is szeretnének segíteni. Ezeknek az előadásoknak, beszélgetéseknek – s ahol arra van szükség, az egyéni mentorálásnak is – a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja (Debrecen, Thomas Mann utca 2/A) fog otthont adni. Nagyon fontos, hogy olyan közösség alakulhasson így ki, amely a problémákat nem „a szőnyeg alá söpri”, hanem feltárja és megpróbálja közösen megoldani. Széles Diána szerint gyakorolnunk kell az elfogadást, s ehhez nyitottnak kell lennünk a másikra. Az ölelés ereje program létrehozói ezt a nyitottságot szeretnék megerősíteni a város polgárai, a debreceni családok körében.