Több mint 1 kilométer hosszan újul meg ez a debreceni utca, ekkor kezdődnek a munkálatok
Részletesen közölték, milyen munkálatokat végeznek. A debreceni utca egy több mint ezer méteres szakaszon újul meg.
Debrecenben a Határ úton, a Varjútövis utca és a körforgalom közötti szakaszon nagyfelületű aszfaltozási munkálatok kezdődnek 2025. október 29-én (szerdán) – számolt be róla kedd reggel a Debreceni Városháza.
Mint írtáj, a beruházás során mintegy 1600 méter hosszú, 2x1 sávos útszakasz újul meg. A kivitelezési munkálatokra több ütemben kerül sor, ezzel biztosítva a közlekedés folyamatosságának fenntartását.
A kivitelezés első ütemében padka és növényzetrendezési, valamint padkanyesési munkálatok történnek, s ezt követően kerül sor az útpályaszerkezet marására, a lokális szerkezetcserére, majd az új aszfaltburkolat terítésére és az útburkolati jelek festésére.
A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, a forgalom irányítását jelzőőrök is biztosítják.
Az illetékesek arra kérik a járművezetőket, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseket fokozott figyelemmel kövessék, és amennyiben tehetik, kerüljék el az érintett útszakaszt!
