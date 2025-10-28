október 28., kedd

Beruházás

20 perce

Több mint 1 kilométer hosszan újul meg ez a debreceni utca, ekkor kezdődnek a munkálatok

Címkék#debrecen#felújítás#beruházás#Határ út#aszfaltozás

Részletesen közölték, milyen munkálatokat végeznek. A debreceni utca egy több mint ezer méteres szakaszon újul meg.

Haon.hu

Debrecenben a Határ úton, a Varjútövis utca és a körforgalom közötti szakaszon nagyfelületű aszfaltozási munkálatok kezdődnek 2025. október 29-én (szerdán) – számolt be róla kedd reggel a Debreceni Városháza

Aszfaltozás kezdődik a debreceni utcában
Aszfaltozás kezdődik a debreceni utcában
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írtáj, a beruházás során mintegy 1600 méter hosszú, 2x1 sávos útszakasz újul meg. A kivitelezési munkálatokra több ütemben kerül sor, ezzel biztosítva a közlekedés folyamatosságának fenntartását.

A kivitelezés első ütemében padka és növényzetrendezési, valamint padkanyesési munkálatok történnek, s ezt követően kerül sor az útpályaszerkezet marására, a lokális szerkezetcserére, majd az új aszfaltburkolat terítésére és az útburkolati jelek festésére.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, a forgalom irányítását jelzőőrök is biztosítják.

Az illetékesek arra kérik a járművezetőket, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseket fokozott figyelemmel kövessék, és amennyiben tehetik, kerüljék el az érintett útszakaszt!

