Kiderült, miért dolgoztak napközben a forgalmas debreceni útszakaszon - fotókkal
Fotók a helyszínről! Ideiglenes forgalomkorlátozás is volt a debreceni kereszteződés környékén.
Kedd délután ideiglenes forgalomkorlátozás volt érvényben Debrecenben, a Burgundia és a Csapó utca sarkán – tudta meg a Hajdú Online. A fotósunk is a helyszínen járt, ahol kiderült, hogy a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. munkatársai végeztek munkálatokat. Megkerestük a társaságot, mi történt a kereszteződésben, ami miatt kivonultak.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. munkatársai vezeték hibaelhárítási munkálatokat végeztek a Csapó utca és Burgundia utca sarkán található távhőaknában. A munkatársak által 11:00 órakor észlelt hiba egy kisebb átmérőjű vezetéket érintett. A társaság szakemberei az észlelt hiba elhárítását azonnal megkezdték a szerződött partner bevonásával, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett. A hiba elhárítása szolgáltatás kiesést nem okozott
- közölték portálunk megkeresésére.
