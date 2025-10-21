október 21., kedd

Kiderült, miért dolgoztak napközben a forgalmas debreceni útszakaszon - fotókkal

Fotók a helyszínről! Ideiglenes forgalomkorlátozás is volt a debreceni kereszteződés környékén.

Haon.hu

Kedd délután ideiglenes forgalomkorlátozás volt érvényben Debrecenben, a Burgundia és a Csapó utca sarkán – tudta meg a Hajdú Online. A fotósunk is a helyszínen járt, ahol kiderült, hogy a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. munkatársai végeztek munkálatokat. Megkerestük a társaságot, mi történt a kereszteződésben, ami miatt kivonultak.

Munkálatok miatt volt forgalomkorlátozás Debrecenben, a Burgundia és a Csapó utcák kereszteződésében
Fotó: Batta Gergő

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. munkatársai vezeték hibaelhárítási munkálatokat végeztek a Csapó utca és Burgundia utca sarkán található távhőaknában. A munkatársak által 11:00 órakor észlelt hiba egy kisebb átmérőjű vezetéket érintett. A társaság szakemberei az észlelt hiba elhárítását azonnal megkezdték a szerződött partner bevonásával, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett. A hiba elhárítása szolgáltatás kiesést nem okozott

- közölték portálunk megkeresésére. 

További képeket a helyszínről az alábbi galériában találhattok:

A Debreceni Hőszolgáltató munkatársai dolgoznak a Burgundia és a Csapó utca sarkán

Fotók: Batta Gergő

