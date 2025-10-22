Különleges ligetet avattak Debrecenben, ezzel is őrzik Fahidi Éva emlékét – fotókkal!

Ünnepélyes megemlékezést tartottak Debrecenben Fahidi Éva, holokauszttúlélő és Debrecen díszpolgára születésének 100. évfordulója alkalmából október 22-én, szerdán – számolt be róla közleményében a városháza. Mint írták, a megemlékezés részeként felavatták a Fahidi Éva ligetet, ahol a résztvevők díszalmafát ültettek.

Díszalmafa is őrzi most már Fahidi Éva, Debrecen díszpolgárának emlékét

Fahidi Éva születésének 100. évfordulójára emlékeztek Debrecenben

Az ünnepség alkalmával Puskás István alpolgármester arra kérte a megemlékezésen résztvevőket, hogy legyenek együtt úgy, mint egy születésnapon és az Éva asszonyhoz fűződő emlékek, történetek adódjanak össze. – Meglehet, hogy az ünnepelt maga fizikai valójában sajnos nincs már itt közöttünk, de a közösen megélt, vagy velünk megosztott történetei, a bölcs élettapasztalatai élő és eleven jelenlétként itt vannak most ebben az ünneplő születésnapi együttlétben velünk – fogalmazott az alpolgármester.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere is felszólalt a megemlékezésen

Mint mondta, az emlékére ültetett díszalmafa az ő nevét viselő ligetben segít abban, hogy ez az élő és eleven jelenlét velünk maradjon a hétköznapjainkon is.

Kiemelte, hogy Fahidi Évától megtanulhattuk, hogy az élet szeretete, az élet szentsége minden körülmény között győzedelmeskedik és a közösen elültetett almafa ennek a szimbóluma is egyben. Hozzátette, hogy bízik abban, hogy a liget nem csak egy városi közterület lesz, hanem egy olyan pont a város szövetében, amely Fahidi Évára emlékezik és emlékezésre invitál.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke rámutatott, hogy a liget közel található a zsidó negyedhez és ez a hely méltó Fahidi Éva munkásságához. Elhangzott, Éva nem csak Debrecenben, hanem az ország számos pontján beszélt a holokausztról, oktatta a fiatalokat, ezeket az emlékeket pedig éberen kell tartani. Horovitz Tamás azt mondta, hogy a jövőben ez a helyszín is bekapcsolódik abba a programba, amelyet elindítottak a holokausztoktatás tekintetében.