51 perce
Különleges ligetet avattak Debrecenben, ezzel is őrzik Fahidi Éva emlékét – fotókkal!
Fahidi Éva születésének 100. évfordulójára emlékeztek Debrecenben. Az ünnepi műsorban az Ady Endre Gimnázium diákjai és a Trio Consort vonósegyüttes is közreműködött.
Ünnepélyes megemlékezést tartottak Debrecenben Fahidi Éva, holokauszttúlélő és Debrecen díszpolgára születésének 100. évfordulója alkalmából október 22-én, szerdán – számolt be róla közleményében a városháza. Mint írták, a megemlékezés részeként felavatták a Fahidi Éva ligetet, ahol a résztvevők díszalmafát ültettek.
Fahidi Éva születésének 100. évfordulójára emlékeztek Debrecenben
Az ünnepség alkalmával Puskás István alpolgármester arra kérte a megemlékezésen résztvevőket, hogy legyenek együtt úgy, mint egy születésnapon és az Éva asszonyhoz fűződő emlékek, történetek adódjanak össze. – Meglehet, hogy az ünnepelt maga fizikai valójában sajnos nincs már itt közöttünk, de a közösen megélt, vagy velünk megosztott történetei, a bölcs élettapasztalatai élő és eleven jelenlétként itt vannak most ebben az ünneplő születésnapi együttlétben velünk – fogalmazott az alpolgármester.
Mint mondta, az emlékére ültetett díszalmafa az ő nevét viselő ligetben segít abban, hogy ez az élő és eleven jelenlét velünk maradjon a hétköznapjainkon is.
Kiemelte, hogy Fahidi Évától megtanulhattuk, hogy az élet szeretete, az élet szentsége minden körülmény között győzedelmeskedik és a közösen elültetett almafa ennek a szimbóluma is egyben. Hozzátette, hogy bízik abban, hogy a liget nem csak egy városi közterület lesz, hanem egy olyan pont a város szövetében, amely Fahidi Évára emlékezik és emlékezésre invitál.
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke rámutatott, hogy a liget közel található a zsidó negyedhez és ez a hely méltó Fahidi Éva munkásságához. Elhangzott, Éva nem csak Debrecenben, hanem az ország számos pontján beszélt a holokausztról, oktatta a fiatalokat, ezeket az emlékeket pedig éberen kell tartani. Horovitz Tamás azt mondta, hogy a jövőben ez a helyszín is bekapcsolódik abba a programba, amelyet elindítottak a holokausztoktatás tekintetében.
Fahidi Éva születésének 100. évfordulójára emlékeztekFotók: DMJV
Andrási Andor, Fahidi Éva társa megemlítette, hogy kevesen tudnak arról, hogy párjának van egy alapítványa Élet a természetben címmel, éppen ezért különösen méltónak tartja a helyet ahhoz, hogy azt Éváról nevezzék el. A megemlékezésen egy korábbi felvételről maga Fahidi Éva is megszólalt.
A 2023-as debreceni díszpolgárrá választásakor készült hangfelvételen többek között arról beszélt, hogy Debrecen város polgárai büszkék lehetnek arra, hogy ehhez a közösséghez tartoznak.
A Debreceni Értéktár Bizottsághoz a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Értéktár műhelyétől érkezett egy javaslat, ami szerint Fahidi Éva holokauszt túlélő életművét javasolják felvenni a debreceni települési értékek közé.
A javaslat szövege szerint: Fahidi Éva történetének megőrzése segíti a történelmi múlt feldolgozását, és példamutató a fiatalabb generációk számára abban, hogy megértsék a korábbi generációkra gyakorolt történelmi traumák hatását és az ezen tapasztalatokból fakadó megértés és összetartás fontosságát.
Díszalmafa őrzi emlékét
A Debreceni Értéktár Bizottság egyetértett a javaslattevőkkel és Fahidi Éva életművét most már a kiemelkedő debreceni értékek között tartják számon a Települési Értéktárban is. A Debreceni Értéktár Bizottság elismerő emléklapot adott át ebből az alkalomból a javaslattevőnek, amelyet dr. Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke adott át Dr. Bóka Zsoltnak, a javaslattevő Értéktár Műhely vezetőjének.
Az ünnepség egy díszalmafa közös elültetésével ért véget, ezzel is Fahidi Éva emléke előtt tisztelegve. Az ünnepi műsorban közreműködtek az Ady Endre Gimnázium diákjai és a Trio Consort vonósegyüttes - olvasható a közleményben.
Ajánljuk még:
Lezárta a felborult kamion az M35-öst, repült a föld és a törmelék! Fotókon a durva baleset
Minden szülő rémálma lett valóság egy debreceni panelban – ezt tette édesanyjával a 2 éves kisfiú