Debrecen egy karnyújtásnyira a hatalmas elismeréstől, Európa legjobbja lehet a város

Ahogy arról júliusban beszámoltunk, hatalmas siker kapujában van Debrecen: ugyanis a cívisvárost is beválasztották a top 3-ba az Európa Zöld Fővárosa címért. Papp László polgármester Balázs Ákos alpolgármesterrel már meg is érkezett a döntő helyszínére, Vilniusba.

Forrás: Facebook/Papp László

- írja a festői képhez a polgármester.

Papp László korábban azt mondta, ennek az eredménynek az elérésében nagy szerepet játszik a Zöld Kódex és a Civaqua-program is, melynek elkészült az első üteme. Előrevetítette, hogy egy vízgyűrűt szeretnének létrehozni Debrecen körül, illetve már elindítottak egy nagyon intenzív fásítási programot is.

