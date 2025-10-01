2 órája
Debrecen egy karnyújtásnyira a hatalmas elismeréstől, Európa legjobbja lehet a város
Csütörtökön kiderül, melyik város lesz Európa Zöld Fővárosa. Debrecen is a jelöltek között van.
Ahogy arról júliusban beszámoltunk, hatalmas siker kapujában van Debrecen: ugyanis a cívisvárost is beválasztották a top 3-ba az Európa Zöld Fővárosa címért. Papp László polgármester Balázs Ákos alpolgármesterrel már meg is érkezett a döntő helyszínére, Vilniusba.
A képen látható vár Báthory István uralkodása idején, az ő támogatásával épült
- írja a festői képhez a polgármester.
Papp László korábban azt mondta, ennek az eredménynek az elérésében nagy szerepet játszik a Zöld Kódex és a Civaqua-program is, melynek elkészült az első üteme. Előrevetítette, hogy egy vízgyűrűt szeretnének létrehozni Debrecen körül, illetve már elindítottak egy nagyon intenzív fásítási programot is.
