47 perce
Megvan az eredmény: kiderült, Debrecen lett-e Európa Zöld Fővárosa
Csütörtökön hirdettek végeredményt. Debrecen mellett még Heilbronn és Klagenfurt városa versenyeztek a címért.
Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, Debrecen bekerült a legjobb három közé az Európa Zöld Fővárosa címért. A döntőben még Heilbronn és Klagenfurt városai versenyeztek. Az ünnepélyes eredményhirdetést csütörtökön tartották Vilniusban. A versenyről Papp László, Debrecen polgármestere posztolt a közösségi oldalán.
Fantasztikus érzés volt részt venni az Európa Zöld Fővárosa verseny döntőjében. Rengeteg tapasztalat, tudás és elkötelezettség azért, hogy dolgozzunk Debrecen zöld és fenntartható jövőjéért. Ennek a versenynek most ez az eredménye, Heilbronn nyert. Európa három legjobb városa között lenni önmagában óriási elismerés. Gratulálunk a győztesnek és folytatjuk a munkát. Hajrá Debrecen!
- írta a bejegyzésében a polgármester.
