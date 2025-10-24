A boltban esett össze és meghalt egy ember Debrecenben

A debreceni szervezetük által támogatott Restás Antal, aki mozgássérültként élt az utcán, egy boltban összeesett – számolt be róla közösségi oldalán csütörtök este a Tündérkör Alapítvány. Mint írják, a mentők küzdöttek az életéért, a kitartó és szakszerű újraélesztésnek köszönhetően Antalt visszahozták, azonban továbbra is válságos állapotban volt.

Csütörtökön érkezett a hír, hogy egy debreceni férfi elhunyt

Forrás: Napló-archív

Sajnos nem sikerült megmenteni a debreceni férfi életét

A bejegyzést frissítették, és október 23-án este kiderült, hogy sajnos, nem tudták megmenteni az életét, a férfi elhunyt.

