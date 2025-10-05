DKV
Itt ne várd a buszokat Debrecenben! Mutatjuk, miért marad ki egy megálló!
Mutatjuk a változást! Több járat sem érinti a debreceni buszmegállót.
Vízszivattyúzási munkák miatt Debrecenben, a Balaton utca irányában található Salakmotorpálya megállóhelyet a 14, 14Y, 47, 47Y-os autóbuszok átmenetileg nem érintik – közölte portálunkkal vasárnap a DKV Zrt.
