DKV

1 órája

Itt ne várd a buszokat Debrecenben! Mutatjuk, miért marad ki egy megálló!

Címkék#DKV#debrecen#kimaradó megálló

Mutatjuk a változást! Több járat sem érinti a debreceni buszmegállót.

Haon.hu

Vízszivattyúzási munkák miatt Debrecenben, a Balaton utca irányában található Salakmotorpálya megállóhelyet a 14, 14Y, 47, 47Y-os autóbuszok átmenetileg nem érintik – közölte portálunkkal vasárnap a DKV Zrt

Kimarad a Salakmotorpálya megállóhely Debrecenben
Kimarad a Salakmotorpálya megállóhely Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

