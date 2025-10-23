Nem hiszed el, mit hagytak egy debreceni busz ülésén! – fotóval

Sokszor elfelejtünk dolgokat. Otthon hagyjuk az ebédünket, kulcsainkat vagy bármi egyebet. Valószínűleg egy fiatalember is hasonlóan járhatott a debreceni buszon, aki egy fontos dolgot hagyott az ülésen.

Kedves gesztussal készült a debreceni fiú

Az egyik debreceni csoportba került fel egy fotó, amelyen látható, hogy egy férfi nagyon készülhetett arra, hogy meghódítsa egy nő szívét. A meglepetést sajnos a 19-es busz ülésén felejtette. Bízzunk benne, hogy azért sikerrel járt.

