Azta!
1 órája
Nem hiszed el, mit hagytak egy debreceni busz ülésén! – fotóval
Te hagytál már ott valamit a buszon? Meglepő dolgot találtak a debreceni buszon.
Sokszor elfelejtünk dolgokat. Otthon hagyjuk az ebédünket, kulcsainkat vagy bármi egyebet. Valószínűleg egy fiatalember is hasonlóan járhatott a debreceni buszon, aki egy fontos dolgot hagyott az ülésen.
Kedves gesztussal készült a debreceni fiú
Az egyik debreceni csoportba került fel egy fotó, amelyen látható, hogy egy férfi nagyon készülhetett arra, hogy meghódítsa egy nő szívét. A meglepetést sajnos a 19-es busz ülésén felejtette. Bízzunk benne, hogy azért sikerrel járt.
Mutatjuk a meglepetést:
