Nem hiszed el, mit hagytak egy debreceni busz ülésén! – fotóval

Te hagytál már ott valamit a buszon? Meglepő dolgot találtak a debreceni buszon.

Haon.hu

Sokszor elfelejtünk dolgokat. Otthon hagyjuk az ebédünket, kulcsainkat vagy bármi egyebet. Valószínűleg egy fiatalember is hasonlóan járhatott a debreceni buszon, aki egy fontos dolgot hagyott az ülésen.

Meglepő dolgot hagyottak a debreceni buszon
Meglepő dolgot hagytak ott a debreceni buszon
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Kedves gesztussal készült a debreceni fiú

Az egyik debreceni csoportba került fel egy fotó, amelyen látható, hogy egy férfi nagyon készülhetett arra, hogy meghódítsa egy nő szívét. A meglepetést sajnos a 19-es busz ülésén felejtette. Bízzunk benne, hogy azért sikerrel járt.

Mutatjuk a meglepetést:

Kedves gesztussal készült 
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

