Na, itt hogy szabadul ki a busz? Bunkó debreceni parkolás hívta életre a gyerekkorunk tologatós kirakóját

Sokszor találkozhatunk egy-egy bosszantó szituációval az utakon, de félreeső helyen is ugyanúgy bele lehet futni idegőrlő szituációkba. Ez történt most az egyik debreceni úton is, a főszereplő pedig egy személyautó egy busz és egy kis furgon volt, de igen nagy port kavart az eset.

Parkoló járművek miatt került szorult helyzetbe egy busz Debrecenben

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba töltöttek ma fel egy képet, amin jól látszik, hogy a Vágóhíd utcánál került szorult helyzetbe egy busz, ami két autó miatt nem tudott tovább haladni az útján. Az eset miatt még a kommentelők is egymásnak estek, nem tudták eldönteni, ki miatt történhetett ugyanis a bosszantó szituáció.

Többen a fekete autót hibáztatták, szerintük ő volt az, aki súlyos hibát követett el azzal, hogy nem párhuzamosan állt meg, hanem merőlegesen, és természetesen az autó márkája mellett sem mentek el szótlanul néhányan. Többen felhozták azt is, hogy a fehér kis furgon sem állt meg túl szabályosan. Sokat nem kellett várni arra sem, hogy felvetődjön a kérdés, van-e ott bármilyen tiltó tábla, aminek hiányában viszont egyik autóst sem kellene megszólni, főleg akkor, ha nem is ismerik a környéket, ugyanis nem tudhatják, hogy busz is jár arra. Volt, aki éppen a busz ottlétére nem talált magyarázatot, de mindenki hamar megkapta a választ a kérdéseire a többiektől:

a tömegközlekedési eszközök jó ideje ott szoktak megfordulni, ráadásul éppen emiatt nem is szabad ott várakozni, amit táblával is jelölnek.

