Elképesztő

36 perce

Világi igénytelenség a debreceni boltnál! Na, ezen a förtelmen gázolj át, ha vásárolni mész… – fotóval

Címkék#debrecen#Penny Market#bolt#szemét#kuka#szemetes

Mennyire kell felelőtlennek lenni ahhoz, hogy ezt csinálja valaki? Felháborodott a vásárló azon, amit a debreceni boltnál látott.

Haon.hu

Elképesztő látvány fogadta a vásárlókat csütörtökön reggel a Sámsoni úti Penny-nél, amelyről fotókat is készített egy ott lévő személy, majd meg is osztotta azokat a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba.

Elképesztő, amennyi szemét volt szétszórva a Debreceni boltnál
Elképesztő, amennyi szemét volt szétszórva a Debreceni boltnál
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Döbbenet, mit hagytak a debreceni boltnál

Mint azt a képekhez mellékelve írta, a bevásárló kocsik tárolója délelőtt 9 órakor a képen látható állapotban volt. Ehhez kapcsolódva feltette a kérdést is, hogy az emberek valóban ennyire lusták, hogy az öt méterre lévő szemetesig sem képesek elmenni, hogy eldobják a szemetet. Egy javaslatot is megfogalmazott, szerinte a boltnak a bevásárlókocsik tárolójához is ki kellene helyeznie egy szemetest, hogy kevesebb hulladék legyen szétszórva. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

A képeket látva a kommentelők is hangot adtak a nemtetszésüknek, szerintük is nagyon sok igénytelen ember van, akit nem érdekel semmi, csak az, hogy ne náluk legyen a szemét. Volt, aki azt is megkérdezte, hogy biztosan nem egy valaki szórta-e szét, mert nagyon sok ahhoz, hogy egyik percről a másikra így nézzen ki. 

Egy hozzászóló szerint ezért nem lehet a boltosokat kérdőre vonni, ugyanis nem az ő feladatuk kell legyen a parkolóban lévő szemét eltakarítása, ugyanis nekik bent is elég sok dolguk van, így a vevőknek kellene fokozottabban vigyáznia a tisztaságra. 

