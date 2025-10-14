október 14., kedd

Bérlakások

57 perce

A jövőben sem értékesít bérbeadható ingatlanokat a debreceni önkormányzat!

Címkék#Debrecen#épület#ingatlan#önkormányzat#bérlakás-program#Fidesz

Októberben önkormányzati bérlakások eladásáról döntöttek. A lakhatás támogatása továbbra is kiemelt ügy Debrecenben.

Haon.hu

Mint ismert, a szeptemberi közgyűlésen ingatlanokról is döntöttek Debrecenben: a Kossuth utca 26. szám alatti lakóingatlan kikiáltási árát magasabb összegben határozta meg a testület. Ekkor lakossági hozzászólóként Forgács Attila Kálmán, aki nem mellesleg a debreceni Szikra Mozgalom titkára felrótta, hogy a városvezetőség felelőtlenül gazdálkodik az önkormányzat ingatlanvagyonával, a felújítások helyett az értékesítést preferálja. Szűcs László, a gazdálkodási főosztály vezetője válaszul hangsúlyozta: a város ingatlanaival kapcsolatos döntések előtt minden lehetőséget megvizsgálnak, az önkormányzat nem ad el olyan épületet, amely gazdaságosan felújítható, hasznosítható.

A Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan Debrecenben
A Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan Debrecenben
Forrás: Google Maps

Hétfőn tovább folytatódott az ügy, a Szikra Mozgalom közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, a cívisházak nem puszta ingatlanok: a város múltjának, kultúrájának és szellemiségének hordozói. Amikor a városvezetés ilyen épületeket ad el áron alul és vizsgálatok nélkül, nemcsak Debrecen arculatát, hanem a jövőjét is kockáztatja. 

Reagált a közleményre a debreceni Fidesz-KDNP-frakció

A debreceni Fidesz-KDNP-frakció felháborítónak tartja, hogy éppen a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom fejezi ki aggodalmát az önkormányzat által versenyeztetés keretében értékesítésre kijelölt ingatlanok miatt. Emlékeztetünk: a baloldali elődök 1990 és 1998 között az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok számát drasztikusan, mintegy 25% alá csökkentették, több mint 15.000 önkormányzati lakóingatlant eladva. Úgy véljük, előbb ezen kellene elgondolkodniuk, mielőtt a jelenlegi városvezetést kritizálják – emelte ki reakciójában a Fidesz-KDNP-frakció.

Hozzátették, a városvezetés és a Fidesz–KDNP-frakció álláspontja egyértelmű: az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás-állományt megőrizni, sőt bővíteni kell. Céljuk, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassák a debreceni lakásállomány megújulását és elősegítsék a korszerű, új lakóingatlanok építését. Minden, a közgyűlés elé kerülő döntés ennek a törekvésnek a jegyében születik.

Mint írták, egyetlen olyan ingatlant sem értékesítenek, amely megfelelő műszaki állapotban van, költséghatékonyan felújítható, és a debreceniek lakhatását szolgálja. Ugyanakkor minden erővel dolgoznak azon, hogy a városban olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek bővítik a lakásállományt és segítik a helyiek otthonteremtését.

Debrecen gondoskodó város, amely évről évre önkormányzati tulajdonú lakások kedvezményes bérbeadásával támogatja a fiatalokat, családokat és időseket. Az önkormányzat nem értékesít bérbeadható lakóingatlanokat, és ezt a felelős gyakorlatot a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Ennek ékes példája, hogy októberben 94 önkormányzati bérlakást hirdetnek meg, a piaci áraknál jóval kedvezőbb bérleti díjakkal.

Kiemelték továbbá, hogy a Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan árverés útján történő értékesítését a legutóbbi közgyűlésen tárgyalták meg. Itt éppen a Szikra Mozgalmat is magába tömörítő baloldali összefogás képviselője, Mándi László javasolta, hogy a kikiáltási ár magasabb összegben kerüljön megállapításra – amit az összefogás baloldali képviselői mindannyian támogattak.

Joggal vetődik fel a kérdés: milyen baloldali politikai együttműködés az, amely saját javaslatait és döntéseit sem képes egységesen képviselni? Ha ilyen kérdésben sem képesek együttműködni, akkor hogyan lennének képesek egy várost, vagy egy országot vezetni? A debreceniek nem kérnek ebből a baloldali politikából!

– zárta a közleményt a Fidesz-KDNP-frakció.

Ajánljuk még:

 

