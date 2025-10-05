október 5., vasárnap

Összefoglaló

4 órája

Futók szállták meg a kifutót a debreceni repülőtéren

Hiába a hideg idő, ez nem szegte kedvét a sportkedvelőknek. Idén is sok embert mozgatott meg a Debrecen Airport Run.

Haon.hu

Ellepték a Debrecen Nemzetközi Repülőtér kifutópályáját október 4-én a sportszeretők, ugyanis idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Debrecen Airport Run futóversenyt. 

Idén is sokan indultak a Debrecen Airport Runon
Idén is sokan indultak a Debrecen Airport Runon
Forrás: Vida Márton Péter

Az elmúlt években is rengetegen vettek részt az élményfutáson, ami idén sem okozott csalódást. A kissé ködös, hideg reggel ellenére is több ezren érkeztek a verseny helyszínére, hogy lefussák a 2,5, 5 vagy 10 kilométeres távokat.

Debrecen Airport Run Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Igazi bajor hangulat uralkodott Debrecenben

Második alkalommal költözött be a bajor életérzés az Egyetem térre, október 1. és 4. között tartják ugyanis a 2. Oktoberfestet Debrecenben. A négynapos rendezvény során a vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség is várja.

Ilyen volt a 2025-ös Oktoberfest harmadik napja Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal

Egyik olvasónk jelezte, hogy október 1-én reggelre a Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyének környékén mindent, ami a földön volt elhelyezve, eltakarítottak és kidobtak (vélhetően az üzemeltető munkatársai). A Hajdú Online az üzemeltető cégnél érdeklődött a konkrét esetről, valamint általánosságban arról, hogy milyen időközönként és szabály alapján végzik a fenntartási munkálatokat a Debreceni Köztemetőben, továbbá hogy mire figyeljenek azok, akik szeretteik sírhelyeit gondozzák a temetőben, hogy az ilyen esetek ne vezessenek félreértésekhez, problémákhoz?

Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhely

Fotók: Batta Gergő

Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják!

Az őszről az embereknek elsősorban nem a szerelem toposza jut eszébe, sokkal inkább az elmúlásé. Mégis vannak olyan pillanatok, amikor a borongós őszi napok monotonitásában előbukkan a szerelem lángja. Ez az érzés jött elő sokakban szombaton az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban az alábbi bejegyzést látva, amikor két jármű „került közelebb egymáshoz” az egyik lakótelepen.

Bessenyei Péter debreceni mutatványától tátva maradt a szánk!

Idén is rendkívül népszerűnek bizonyult a debreceni repülőtéren megrendezett futóverseny; immár 8. alkalommal húztak sportcipőt több ezren, hogy teljesítsék a Debrecen Airport Run kihívását. A résztvevők a Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályáján, 5 különböző távon mérhették össze erejüket, és ezzel együtt részesei lehettek egy fantasztikus eseménynek, hisz ott futhattak, ahol máskor a repülők jártak.

Besenyei Péter bemutatója a Debrecen Airport Runon

Fotók: Vida Márton Péter

Nem szórakozik a VÉDA, mindent lát: már enni se lehet az autóban?!

Gondoltad volna, hogy ezért is megbírságolhatnak? A legtöbbeknek talán az jut egyből eszébe, hogy biztosan a vezetés közbeni mobilhasználat von maga után büntetést, és jóllehet, sokan már futottak is bele, hogy kiszúrta őket telefonálás közben úgy, hogy kézben tartották az eszközt. Ez a tevékenység viszont csak egy példa a sok közül, amiért büntethetnek, miközben vezetsz – előre megsúgjuk, olyan tevékenységek következnek, amelyeket mindenki végez a kocsiban.

Nem volt elég Dzsudzsák Balázs villanása, nem bírt a Győrrel a Loki

Mindkét csapatukért a helyszínen drukkolhattak a Debreceni VSC hívei, hiszen előbb szombat délután a DVSC Schaeffler kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában mérkőzött meg a dán Esbjerggel a Hódosban, majd este a Loki futballistái a Győrt fogadták a Nagyerdei Stadionban a Fizz Liga 9. fordulójában. Sergio Navarro vezetőedző egy helyen változtatott a Diósgyőrben ikszelő együttesén, a spanyol Bermejo helyett Vajda Botond került a kezdőbe, tehát a Loki a Varga Á. – Dacosta, Lang, Mejías, Guerrero – Szűcs T., Youga – Kocsis D., Dzsudzsák, Vajda – Bárány tizeneggyel indította a Rába-partiak elleni csatát. A kezdés előtt Vajda Botondot köszöntötték abból az alkalomból, hogy a DVTK ellen játszotta 50. bajnokiját a Loki színeiben.

Pokoli nagy csatára késztette a Loki a világ egyik legjobb csapatát

A végsőkig harcolt a Loki, de ezúttal többször is elpártolt mellőle Fortuna, így pont nélkül maradtak a debreceniek szombat délután. A negyedik fordulóban az eddigi legkeményebb riválissal találkozott a DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligája szezonban, ugyanis a dán Esbjerg kézilabda együttese tavaly és két éve is bronzérmes volt a BL-ben, soraiban számos válogatott kézissel, köztük a világ talán jelenlegi legjobb játékosával, a norvég Henny Reistaddal.

DVSC Schaeffler-Esbjerg Bajnokok Ligája mérkőzés

Fotók: Vida Márton Péter

 

 

