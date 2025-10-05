4 órája
Futók szállták meg a kifutót a debreceni repülőtéren
Hiába a hideg idő, ez nem szegte kedvét a sportkedvelőknek. Idén is sok embert mozgatott meg a Debrecen Airport Run.
Ellepték a Debrecen Nemzetközi Repülőtér kifutópályáját október 4-én a sportszeretők, ugyanis idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Debrecen Airport Run futóversenyt.
Az elmúlt években is rengetegen vettek részt az élményfutáson, ami idén sem okozott csalódást. A kissé ködös, hideg reggel ellenére is több ezren érkeztek a verseny helyszínére, hogy lefussák a 2,5, 5 vagy 10 kilométeres távokat.
Debrecen Airport Run DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Vigyázz, kész, rajt! Több ezren rajtoltak el a Debrecen Airport Run futóversenyen – fotókkal, videóval
Igazi bajor hangulat uralkodott Debrecenben
Második alkalommal költözött be a bajor életérzés az Egyetem térre, október 1. és 4. között tartják ugyanis a 2. Oktoberfestet Debrecenben. A négynapos rendezvény során a vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség is várja.
Ilyen volt a 2025-ös Oktoberfest harmadik napja DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal
Egyik olvasónk jelezte, hogy október 1-én reggelre a Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyének környékén mindent, ami a földön volt elhelyezve, eltakarítottak és kidobtak (vélhetően az üzemeltető munkatársai). A Hajdú Online az üzemeltető cégnél érdeklődött a konkrét esetről, valamint általánosságban arról, hogy milyen időközönként és szabály alapján végzik a fenntartási munkálatokat a Debreceni Köztemetőben, továbbá hogy mire figyeljenek azok, akik szeretteik sírhelyeit gondozzák a temetőben, hogy az ilyen esetek ne vezessenek félreértésekhez, problémákhoz?
Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyFotók: Batta Gergő
Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal
Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják!
Az őszről az embereknek elsősorban nem a szerelem toposza jut eszébe, sokkal inkább az elmúlásé. Mégis vannak olyan pillanatok, amikor a borongós őszi napok monotonitásában előbukkan a szerelem lángja. Ez az érzés jött elő sokakban szombaton az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban az alábbi bejegyzést látva, amikor két jármű „került közelebb egymáshoz” az egyik lakótelepen.
Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják! – fotóval
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Bessenyei Péter debreceni mutatványától tátva maradt a szánk!
Idén is rendkívül népszerűnek bizonyult a debreceni repülőtéren megrendezett futóverseny; immár 8. alkalommal húztak sportcipőt több ezren, hogy teljesítsék a Debrecen Airport Run kihívását. A résztvevők a Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályáján, 5 különböző távon mérhették össze erejüket, és ezzel együtt részesei lehettek egy fantasztikus eseménynek, hisz ott futhattak, ahol máskor a repülők jártak.
Besenyei Péter bemutatója a Debrecen Airport RunonFotók: Vida Márton Péter
Bessenyei Péter debreceni mutatványától tátva maradt a szánk! – fotókkal
Nem szórakozik a VÉDA, mindent lát: már enni se lehet az autóban?!
Gondoltad volna, hogy ezért is megbírságolhatnak? A legtöbbeknek talán az jut egyből eszébe, hogy biztosan a vezetés közbeni mobilhasználat von maga után büntetést, és jóllehet, sokan már futottak is bele, hogy kiszúrta őket telefonálás közben úgy, hogy kézben tartották az eszközt. Ez a tevékenység viszont csak egy példa a sok közül, amiért büntethetnek, miközben vezetsz – előre megsúgjuk, olyan tevékenységek következnek, amelyeket mindenki végez a kocsiban.
Nem szórakozik a VÉDA, mindent lát: már enni se lehet az autóban?!
Nem volt elég Dzsudzsák Balázs villanása, nem bírt a Győrrel a Loki
Mindkét csapatukért a helyszínen drukkolhattak a Debreceni VSC hívei, hiszen előbb szombat délután a DVSC Schaeffler kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában mérkőzött meg a dán Esbjerggel a Hódosban, majd este a Loki futballistái a Győrt fogadták a Nagyerdei Stadionban a Fizz Liga 9. fordulójában. Sergio Navarro vezetőedző egy helyen változtatott a Diósgyőrben ikszelő együttesén, a spanyol Bermejo helyett Vajda Botond került a kezdőbe, tehát a Loki a Varga Á. – Dacosta, Lang, Mejías, Guerrero – Szűcs T., Youga – Kocsis D., Dzsudzsák, Vajda – Bárány tizeneggyel indította a Rába-partiak elleni csatát. A kezdés előtt Vajda Botondot köszöntötték abból az alkalomból, hogy a DVTK ellen játszotta 50. bajnokiját a Loki színeiben.
Nem volt elég Dzsudzsák Balázs villanása, nem bírt a Győrrel a Loki - fotókkal
Pokoli nagy csatára késztette a Loki a világ egyik legjobb csapatát
A végsőkig harcolt a Loki, de ezúttal többször is elpártolt mellőle Fortuna, így pont nélkül maradtak a debreceniek szombat délután. A negyedik fordulóban az eddigi legkeményebb riválissal találkozott a DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligája szezonban, ugyanis a dán Esbjerg kézilabda együttese tavaly és két éve is bronzérmes volt a BL-ben, soraiban számos válogatott kézissel, köztük a világ talán jelenlegi legjobb játékosával, a norvég Henny Reistaddal.
DVSC Schaeffler-Esbjerg Bajnokok Ligája mérkőzésFotók: Vida Márton Péter
Pokoli nagy csatára késztette a Loki a világ egyik legjobb csapatát – fotókkal