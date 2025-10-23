A szabadság harcosaiért égtek a mécsesek Debrecenben – fotókkal

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Megemlékezés az Egyetemi Templomnál

Ünnepi megemlékezést tartott a debreceni önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 69., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 36. évfordulója tiszteletére csütörtök reggel, az Egyetemi Templom előtti emlékműnél. Az eseményen Papp László mondott beszédet, melyben kiemelte: 1703-ban, 1848-ban és 1956-ban is talpra álltunk kínzóink ellen.