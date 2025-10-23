1 órája
A szabadság harcosaiért égtek a mécsesek Debrecenben – fotókkal
Mécsesekkel is megemlékeztek a forradalom és szabadságharc áldozatairól. A Kossuth utcai '56-os emlékműnél zárult a debreceni programsorozat.
A Kossuth utcai emlékműnél is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól október 23-án, Debrecenben.
A debreceni sortűz áldozatainak emlékműve
Az emlékezők egy-egy mécsest helyeztek el a debreceni Csokonai Teátrum épületénél található emlékműnél. Az alkotás az 1956-os debreceni sortűz áldozatainak, a forradalom résztvevőinek állít emléket, a talapzaton Ács Zoltán és Gorzsás András nevei olvashatóak.
Mécsesekkel emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire Debrecenben, a Kossuth utcánFotók: Vida Márton Péter
Megemlékezés az Egyetemi Templomnál
Ünnepi megemlékezést tartott a debreceni önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 69., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 36. évfordulója tiszteletére csütörtök reggel, az Egyetemi Templom előtti emlékműnél. Az eseményen Papp László mondott beszédet, melyben kiemelte: 1703-ban, 1848-ban és 1956-ban is talpra álltunk kínzóink ellen.
Ünnepi ülést tartott a debreceni közgyűlés
Ünnepi közgyűlési ülést tartott a debreceni képviselő-testület az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából október 23-án, csütörtökön a Kölcsey Központ Görömbei András-termében.
Főhajtás az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt
Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón is az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Ahogy azt Majoros Petronella, a város alpolgármestere közösségi oldalán írta, fiatalok és idősebbek együtt ünnepeltek ma az 1956-os kopjafánál, kifejezve tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei, áldozatai előtt.
