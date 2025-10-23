Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték

Debrecen 1956-os eseményei október 23-án már reggel elindultak, amikor az egyetemisták és oktatók a Kossuth Lajos Tudományegyetemen megfogalmazták követeléseiket. A 20 pontos lista – mely az orosz csapatok kivonásától a sajtószabadságig terjedt – nemcsak politikai, hanem erkölcsi kihívást is jelentett a helyi hatalmi elit számára. Ez történt a cívisváros a forradalom és szabadságharc idején.

A szovjet csapatok bevonulását sem kerülte el Debrecen 1956-ban, a „Forgószél” nevű hadműveletnek több áldozata is volt, többek között a Sámsoni úti laktanya katonái is

Forradalmi hangulatban Debrecen 1956 október 23-án

Aztán 10 órakor elindultak a városközpont felé, zászlókkal Kossuth-nótákat énekelve, jelszavakat skandálva. A felvonulók a városi pártbizottságnak adták át a 20 pontos követelést, amelyet azok nem fogadtak el. A felvonulók ezért este a Szabadság Nyomdában, 35 ezer példányban nyomtatták ki követeléseiket, a városháza előtt pedig közel 30 ezres tömeg gyűlt össze. Akkorra már csatlakoztak tüntetőkhöz a munkások, valamint a vagongyár, dohánygyár, a GÖCS, az orvosi műszergyár dolgozói, valamint a város középiskolásai is.

Ekkor már nem lehetett a tömeget megállítani. Eltávolították a MÁV-igazgatóság és a városháza épületeiről a vöröscsillagot. A tömeg egy része elindult a rendőrség felé, követelve onnan is a vöröscsillag levételét és a politikai foglyok kiszabadítását. Ez viszont akadályba ütközött.

Az események gyors eszkalációját az Államvédelmi Hatóság fegyveres fellépése váltotta ki.

A rendőrkapitányság környékén történt összecsapások a forradalom első emberáldozatait követelték vidéken.

Egyetemisták és oktatók tüntetése a Kossuth Lajos Tudományegyetem előtti téren 1956. október 23-án

Katonák és civilek is áldozatul estek a szovjet csapatok debreceni bevonulásában

November 4-én azonban megindult a „Forgószél” hadművelet: a szovjet csapatok Debrecent is körbezárták. A fennmaradt korabeli dokumentumok szerint több tucat harckocsi és páncélozott egység vonult be a városba.

Elsőként harckocsival bedöntötték a városháza főkapuját. Gépfegyver-sorozat érte a MÁV-igazgatóság épületét, a Postapalotát a Déri térről két T-34-es harckocsi lőtte.