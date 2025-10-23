október 23., csütörtök

Lövés

1 órája

Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték

Címkék#debrecen#1956#október 23.#forradalom és szabadságharc

A történelem legfeszültebb pillanatai közé tartozik, amikor a bátorság és a szabadságvágy felülkerekedik a félelemen. Debrecen 1956 októberében nem csupán tanúja volt a forradalomnak – aktív szereplőjévé vált. Az egyetemisták mozgalma pillanatok alatt városi méretű tiltakozássá nőtte ki magát. De a lelkesedést hamarosan elnyomta a fegyverropogás. A sortüzek, a megtorlás és a szovjet tankok érkezése véget vetettek a debreceni forradalomnak, ám a város neve örökre bekerült az 1956-os hősi helyszínek közé.

Haon.hu

Debrecen 1956-os eseményei október 23-án már reggel elindultak, amikor az egyetemisták és oktatók a Kossuth Lajos Tudományegyetemen megfogalmazták követeléseiket. A 20 pontos lista – mely az orosz csapatok kivonásától a sajtószabadságig terjedt – nemcsak politikai, hanem erkölcsi kihívást is jelentett a helyi hatalmi elit számára. Ez történt a cívisváros a forradalom és szabadságharc idején.

A szovjet csapatok bevonulását sem kerülte el Debrecen 1956-ban, a „Forgószél” nevű hadműveletnek több áldozata is volt, többek között a Sámsoni úti laktanya katonái is
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Forradalmi hangulatban Debrecen 1956 október 23-án

Aztán 10 órakor elindultak a városközpont felé, zászlókkal Kossuth-nótákat énekelve, jelszavakat skandálva. A felvonulók a városi pártbizottságnak adták át a 20 pontos követelést, amelyet azok nem fogadtak el. A felvonulók ezért este a Szabadság Nyomdában, 35 ezer példányban nyomtatták ki követeléseiket, a városháza előtt pedig közel 30 ezres tömeg gyűlt össze. Akkorra már csatlakoztak tüntetőkhöz a munkások, valamint a vagongyár, dohánygyár, a GÖCS, az orvosi műszergyár dolgozói, valamint a város középiskolásai is.

Ekkor már nem lehetett a tömeget megállítani. Eltávolították a MÁV-igazgatóság és a városháza épületeiről a vöröscsillagot. A tömeg egy része elindult a rendőrség felé, követelve onnan is a vöröscsillag levételét és a politikai foglyok kiszabadítását. Ez viszont akadályba ütközött.

Az események gyors eszkalációját az Államvédelmi Hatóság fegyveres fellépése váltotta ki. 

A rendőrkapitányság környékén történt összecsapások a forradalom első emberáldozatait követelték vidéken. 

Diáktüntetés a Kossuth Lajos
Egyetemisták és oktatók tüntetése a Kossuth Lajos Tudományegyetem előtti téren 1956. október 23-án
Forrás:  Médiagrund blog

Katonák és civilek is áldozatul estek a szovjet csapatok debreceni bevonulásában

November 4-én azonban megindult a „Forgószél” hadművelet: a szovjet csapatok Debrecent is körbezárták. A fennmaradt korabeli dokumentumok szerint több tucat harckocsi és páncélozott egység vonult be a városba. 

Elsőként harckocsival bedöntötték a városháza főkapuját. Gépfegyver-sorozat érte a MÁV-igazgatóság épületét, a Postapalotát a Déri térről két T-34-es harckocsi lőtte. 

A Kossuth laktanyát minden felszólítás nélkül két oldalról lőtték, elsősorban a hálókörleteket, így a sorkatonákat álmunkban érte a brutális támadás, többen életüket vesztették, sokan megsebesültek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét Magyar Politikai Foglyok Szövetsége hajdú-bihari szervezetének kiállítása is őrzi
Forrás:  Napló-archív 

A támadás során több épület súlyosan megrongálódott, az áldozatok között katonák és civilek egyaránt voltak. 

A Sámsoni úti laktanyát akkor fegyvertelen katonák őrizték. Amikor megjelentek a szovjet katonák, a kapuügyeletes sorkatona a telefonhoz nyúlt, hogy értesítse a parancsnokát. Azonnal agyonlőtték.

A forradalmat követő napokban megindultak a „kirakatperek”, ahol sok fiatalt – köztük diákokat és gyári munkásokat – ítéltek el. A debreceni megtorlások jelképes alakjai Iván Kovács László és Szilágyi József mártírok lettek, akik a szabadság eszméjéért adták életüket.

