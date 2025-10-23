1 órája
Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték
A történelem legfeszültebb pillanatai közé tartozik, amikor a bátorság és a szabadságvágy felülkerekedik a félelemen. Debrecen 1956 októberében nem csupán tanúja volt a forradalomnak – aktív szereplőjévé vált. Az egyetemisták mozgalma pillanatok alatt városi méretű tiltakozássá nőtte ki magát. De a lelkesedést hamarosan elnyomta a fegyverropogás. A sortüzek, a megtorlás és a szovjet tankok érkezése véget vetettek a debreceni forradalomnak, ám a város neve örökre bekerült az 1956-os hősi helyszínek közé.
Debrecen 1956-os eseményei október 23-án már reggel elindultak, amikor az egyetemisták és oktatók a Kossuth Lajos Tudományegyetemen megfogalmazták követeléseiket. A 20 pontos lista – mely az orosz csapatok kivonásától a sajtószabadságig terjedt – nemcsak politikai, hanem erkölcsi kihívást is jelentett a helyi hatalmi elit számára. Ez történt a cívisváros a forradalom és szabadságharc idején.
Forradalmi hangulatban Debrecen 1956 október 23-án
Aztán 10 órakor elindultak a városközpont felé, zászlókkal Kossuth-nótákat énekelve, jelszavakat skandálva. A felvonulók a városi pártbizottságnak adták át a 20 pontos követelést, amelyet azok nem fogadtak el. A felvonulók ezért este a Szabadság Nyomdában, 35 ezer példányban nyomtatták ki követeléseiket, a városháza előtt pedig közel 30 ezres tömeg gyűlt össze. Akkorra már csatlakoztak tüntetőkhöz a munkások, valamint a vagongyár, dohánygyár, a GÖCS, az orvosi műszergyár dolgozói, valamint a város középiskolásai is.
Ekkor már nem lehetett a tömeget megállítani. Eltávolították a MÁV-igazgatóság és a városháza épületeiről a vöröscsillagot. A tömeg egy része elindult a rendőrség felé, követelve onnan is a vöröscsillag levételét és a politikai foglyok kiszabadítását. Ez viszont akadályba ütközött.
Az események gyors eszkalációját az Államvédelmi Hatóság fegyveres fellépése váltotta ki.
A rendőrkapitányság környékén történt összecsapások a forradalom első emberáldozatait követelték vidéken.
Katonák és civilek is áldozatul estek a szovjet csapatok debreceni bevonulásában
November 4-én azonban megindult a „Forgószél” hadművelet: a szovjet csapatok Debrecent is körbezárták. A fennmaradt korabeli dokumentumok szerint több tucat harckocsi és páncélozott egység vonult be a városba.
Elsőként harckocsival bedöntötték a városháza főkapuját. Gépfegyver-sorozat érte a MÁV-igazgatóság épületét, a Postapalotát a Déri térről két T-34-es harckocsi lőtte.
A Kossuth laktanyát minden felszólítás nélkül két oldalról lőtték, elsősorban a hálókörleteket, így a sorkatonákat álmunkban érte a brutális támadás, többen életüket vesztették, sokan megsebesültek.
A támadás során több épület súlyosan megrongálódott, az áldozatok között katonák és civilek egyaránt voltak.
A Sámsoni úti laktanyát akkor fegyvertelen katonák őrizték. Amikor megjelentek a szovjet katonák, a kapuügyeletes sorkatona a telefonhoz nyúlt, hogy értesítse a parancsnokát. Azonnal agyonlőtték.
A forradalmat követő napokban megindultak a „kirakatperek”, ahol sok fiatalt – köztük diákokat és gyári munkásokat – ítéltek el. A debreceni megtorlások jelképes alakjai Iván Kovács László és Szilágyi József mártírok lettek, akik a szabadság eszméjéért adták életüket.
