A magyar szabadság nem kegy, nem ajándék – megharcoltunk érte! – fotókkal

A szabadság és az önrendelkezés a nagy elődök ránk hagyományozott örökségének legnemesebb, egyben legfontosabb értékei. Ezen értékekért – azért, hogy ma, 2025-ben is magunkénak tudjuk vallani őket – sok igaz magyar ember adta életét és szabadságát az elmúlt évszázadokban – fogalmazott beszéde elején Papp László, Debrecen polgármestere október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján, október 23-án tartottak megemlékezést Debrecenben

Forrás: Vida Márton Péter

1956-ban talpra álltunk kínzóink ellen

Ünnepi megemlékezést tartott a debreceni önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 69., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 36. évfordulója tiszteletére csütörtök reggel, az Egyetemi Templom előtti emlékműnél. Az eseményen Papp László mondott beszédet, melyben kiemelte: 1703-ban, 1848-ban és 1956-ban is talpra álltunk kínzóink ellen.

Ez az örökség, valamint az az áldozat, amelyet honfitársaink az elmúlt századokban hoztak értünk, arra kötelez bennünket, hogy éberen őrködjünk szabadságunk és szuverenitásunk fölött, és tartsuk távol a hatalomtól azokat, akik számára ezek az értékek csupán alkutárgyat jelentenek. Akik képesek lennének pénzért, hatalomért, egy kis vállveregetésért feláldozni ezeket az értékeket, nem méltók a magyar emberek képviseletére

– fogalmazott.

Rámutatott, ma Magyarországon, az egész Európai Unión belül, a legerőteljesebb a szuverenista politika. Ez az irány sokak számára – itthon és külföldön egyaránt – meghaladni vagy eltörölni kívánt politikai út, mert útjában áll az új európai birodalmi eszmének.

– Azért kell újra és újra elmondani, azért kell a szabadság és a szuverenitás ügyét napirenden tartani, mert – mint oly sok más ügyben – ebben sem vagyunk egységesek. Pedig ha van tanulság a magyar nemzet történelmében, akkor az az, hogy soha ne bízzuk a nemzet sorsát sem külső hatalomra, sem azok hazai szövetségeseire – mutatott rá az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenkori tanulságaira Papp László.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Vida Márton Péter

A harcot választotta az 1956-os nemzedék

– 1956. október 23-án, hosszú félelemben töltött évek után elemi erővel szakadt fel a szabadságvágy a magyar népből. Az elnyomók meg voltak győződve arról, hogy bármit meg lehet tenni az emberekkel. A hatalom bitorlói elhitték, hogy a nemzet feladja szabadságát, önrendelkezését, történelmét és hitét, ha félelemben tartják – mondta Debrecen polgármestere. Hozzátette: az a nemzet azonban, amely pontosan tudja, milyen elnyomásban élni, nem tartható félelemben, nem tartható elnyomás alatt.

A dicső 1956-os nemzedék a belenyugvás helyett a harcot választotta. Tagjai közül sokan haltak meg a szovjet tankok és gépfegyverek lövedékeitől; másokat a forradalom leverése után halálra ítéltek, bebörtönöztek, tönkretettek vagy elüldöztek. Bár akkor a forradalom ügye elbukott, ők mégis a magyar szabadság hőseivé váltak, beírva nevüket a magyar szabadságért folytatott, véget nem érő küzdelem történetébe

– emelte ki Papp László.