1 órája
A magyar szabadság nem kegy, nem ajándék – megharcoltunk érte! – fotókkal
Közös felelősségünk, hogy minden magyar ember tisztában legyen azzal: a magyar szabadság és szuverenitás nem kegy, nem ajándék, hanem kivívtuk magunknak, s egyet jelent nemzetünk fennmaradásával. Többek között ezekkel a gondolatokkal köszöntötte hallgatóságát Debrecen polgármestere az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján.
A szabadság és az önrendelkezés a nagy elődök ránk hagyományozott örökségének legnemesebb, egyben legfontosabb értékei. Ezen értékekért – azért, hogy ma, 2025-ben is magunkénak tudjuk vallani őket – sok igaz magyar ember adta életét és szabadságát az elmúlt évszázadokban – fogalmazott beszéde elején Papp László, Debrecen polgármestere október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján.
1956-ban talpra álltunk kínzóink ellen
Ünnepi megemlékezést tartott a debreceni önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 69., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 36. évfordulója tiszteletére csütörtök reggel, az Egyetemi Templom előtti emlékműnél. Az eseményen Papp László mondott beszédet, melyben kiemelte: 1703-ban, 1848-ban és 1956-ban is talpra álltunk kínzóink ellen.
Ez az örökség, valamint az az áldozat, amelyet honfitársaink az elmúlt századokban hoztak értünk, arra kötelez bennünket, hogy éberen őrködjünk szabadságunk és szuverenitásunk fölött, és tartsuk távol a hatalomtól azokat, akik számára ezek az értékek csupán alkutárgyat jelentenek. Akik képesek lennének pénzért, hatalomért, egy kis vállveregetésért feláldozni ezeket az értékeket, nem méltók a magyar emberek képviseletére
– fogalmazott.
Rámutatott, ma Magyarországon, az egész Európai Unión belül, a legerőteljesebb a szuverenista politika. Ez az irány sokak számára – itthon és külföldön egyaránt – meghaladni vagy eltörölni kívánt politikai út, mert útjában áll az új európai birodalmi eszmének.
– Azért kell újra és újra elmondani, azért kell a szabadság és a szuverenitás ügyét napirenden tartani, mert – mint oly sok más ügyben – ebben sem vagyunk egységesek. Pedig ha van tanulság a magyar nemzet történelmében, akkor az az, hogy soha ne bízzuk a nemzet sorsát sem külső hatalomra, sem azok hazai szövetségeseire – mutatott rá az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenkori tanulságaira Papp László.
A harcot választotta az 1956-os nemzedék
– 1956. október 23-án, hosszú félelemben töltött évek után elemi erővel szakadt fel a szabadságvágy a magyar népből. Az elnyomók meg voltak győződve arról, hogy bármit meg lehet tenni az emberekkel. A hatalom bitorlói elhitték, hogy a nemzet feladja szabadságát, önrendelkezését, történelmét és hitét, ha félelemben tartják – mondta Debrecen polgármestere. Hozzátette: az a nemzet azonban, amely pontosan tudja, milyen elnyomásban élni, nem tartható félelemben, nem tartható elnyomás alatt.
A dicső 1956-os nemzedék a belenyugvás helyett a harcot választotta. Tagjai közül sokan haltak meg a szovjet tankok és gépfegyverek lövedékeitől; másokat a forradalom leverése után halálra ítéltek, bebörtönöztek, tönkretettek vagy elüldöztek. Bár akkor a forradalom ügye elbukott, ők mégis a magyar szabadság hőseivé váltak, beírva nevüket a magyar szabadságért folytatott, véget nem érő küzdelem történetébe
– emelte ki Papp László.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Október 23-án főhajtással emlékezünk mindazokra, akik bátran, rendíthetetlen hittel álltak ki a szabadság ügye mellett. E napon nemcsak a forradalomra emlékezünk, hanem a magyar ember örök vágyára is: a szabadságra, a függetlenségre és a hazaszeretetre. Hatvankilenc évvel ezelőtt a szabadság vágyából forradalom született.
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Debrecen polgármestere: „A vérbe fojtás ellenére is szívünkben maradt 1956!”
Debrecen polgármestere kiemelte: 1956 a vérbe fojtás ellenére is ott maradt a magyar szívekben. Megmutatta, mire képes ez a kicsiny ország Európa közepén, bebizonyítva, hogy ezt a büszke nemzetet nem lehet eltiporni.
Közös felelősségünk, hogy minden magyar ember tudja: a magyar szabadság és szuverenitás nem kegy, nem ajándék, hanem küzdelemmel kivívott érték, amely nemzetünk fennmaradásának záloga
– zárta gondolatait Papp László.
Az ünnepség végén a város önkormányzata, közigazgatási szervei, intézményei, valamint a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve előtt.
Ajánljuk még:
Békemenet: a béke üzenete érkezett ma Budapestre - Orbán Vikor is felszólalt!
Közel százmillióból újul meg a hajdú-bihari fürdő! Kiderült, mit fejlesztenek az összegből - videóval!