Daruvonulás: csúcsra jár a csodálatos természeti jelenség a Hortobágyon – fotókkal, videóval

Tovább emelkedett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén éjszakázó darvak száma: a legújabb szinkronszámlálás alapján 153 ezer daru tartózkodik a térségben – tudatta október 19-én közösségi oldalán az Igazgatóság. Legutóbb mintegy 140 ezer darut számoltak

Jelenleg több mint 150 ezer daru van Hortobágy térségében

Fotó: Vida Márton Péter

Az itt tartózkodó darvak létszámát hetente mérik a Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálatának szervezésében. Az ún. szinkronszámláláskor a darvak éjszakázóhelyeként szolgáló sekély vízállásoknál, halastavaknál felsorakozó megfigyelők a látóhatárt egymást között felosztják, így a különböző behúzási útvonalakon érkező csapatok létszámát jó közelítéssel meg tudják becsülni – ismertette az Igazgatóság a módszert.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A daru vonulásának fő pihenőhelye a Hortobágy

A Hortobágy pusztái, halastavai és egyéb vizes élőhelyei a daru európai vonulásának legnépesebb szárazföldi pihenőhelyeként ismertek. A Magyarországon átvonuló darvak 95 százaléka a Hortobágyon vonul át és hónapokat töltenek el itt.

A rekord értékek oka lehet a sikeres fészkelési szezon, vagy egyszerűen a vonulás előző évhez képesti időbeli fáziseltolódása, de a vonulási útvonalak közötti populációs átrendeződés is.

Gyönyörű képek a galériánkban: