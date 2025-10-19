október 19., vasárnap

Természet

2 órája

Daruvonulás: csúcsra jár a csodálatos természeti jelenség a Hortobágyon – fotókkal, videóval

„Nagyüzem” van a hortobágyi pihenőhelyeken. A daruvonulás ezekben a hetekben éri el csúcspontját.

Haon.hu

Tovább emelkedett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén éjszakázó darvak száma: a legújabb szinkronszámlálás alapján 153 ezer daru tartózkodik a térségben – tudatta október 19-én közösségi oldalán az Igazgatóság. Legutóbb mintegy 140 ezer darut számoltak

Jelenleg több mint 150 ezer daru van Hortobágy térségében
Fotó: Vida Márton Péter

Az itt tartózkodó darvak létszámát hetente mérik a Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálatának szervezésében. Az ún. szinkronszámláláskor a darvak éjszakázóhelyeként szolgáló sekély vízállásoknál, halastavaknál felsorakozó megfigyelők a látóhatárt egymást között felosztják, így a különböző behúzási útvonalakon érkező csapatok létszámát jó közelítéssel meg tudják becsülni – ismertette az Igazgatóság a módszert.

A daru vonulásának fő pihenőhelye a Hortobágy

A Hortobágy pusztái, halastavai és egyéb vizes élőhelyei a daru európai vonulásának legnépesebb szárazföldi pihenőhelyeként ismertek. A Magyarországon átvonuló darvak 95 százaléka a Hortobágyon vonul át és hónapokat töltenek el itt.

A rekord értékek oka lehet a sikeres fészkelési szezon, vagy egyszerűen a vonulás előző évhez képesti időbeli fáziseltolódása, de a vonulási útvonalak közötti populációs átrendeződés is.

Gyönyörű képek a galériánkban:

Darvak vonulása a Hortobágyon

Fotók: Vida Márton Péter

A vonulási időszak szeptemberben, az északi költőterületek időjárásának hidegebbre fordulásával indul be, és az újabb lehűlések egyre nagyobb állományokat hoznak mozgásba. Bár nem is igazán a hideg, hanem a táplálékbázis beszűkülése lehet a végső kiváltó ok. A vonulási útvonalak kialakulását sok tényező befolyásolhatja. Az idősebb madaraktól való szociális tanulás, illetve a potenciális vonulási útvonal pihenőhelyein rendelkezésre álló táplálék és sekélyvizes élőhely mennyisége döntő.

Videónk a daruvonulásról:

A Hortobágy egy másik látványosságára, a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézműves Vásár és Darufesztiválra már gőzerővel készülnek, október 25-én lesz a rendezvény, erről itt írtunk:

