Csőtörés történt Debrecenben, napokig forgalomkorlátozás lesz - videóval!
A környéken ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe. A csőtörésről a Debreceni Vízmű tájékoztatott.
A Debreceni Vízmű Zrt. értesíti a tisztelt felhasználókat, hogy Debrecenben, a Létai út – Vámospércsi úti csomópontban a Létai úton újbóli csőtörés miatt előreláthatólag október 9-től - október 14-e reggelig ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe.
A munkavégzéssel járó kellemetlenségek megértését ezúton is kérjük és köszönjük!
- tették hozzá.
A csőtörés közelében nagyszabású útépítési munkálatok zajlanak, emiatt egyébként is forgalmi korlátozások vannak érvényben. A helyszínről készült videót megtekinthetitek itt:
