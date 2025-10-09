október 9., csütörtök

Csőtörés

1 órája

Csőtörés történt Debrecenben, napokig forgalomkorlátozás lesz - videóval!

A környéken ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe. A csőtörésről a Debreceni Vízmű tájékoztatott.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. értesíti a tisztelt felhasználókat, hogy Debrecenben, a Létai út – Vámospércsi úti csomópontban a Létai úton újbóli csőtörés miatt előreláthatólag október 9-től - október 14-e reggelig ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe.

Csőtörés történt Debrecenben, napokig forgalomkorlátozás lesz a Létai úton
Fotó: Batta Gergő

A munkavégzéssel járó kellemetlenségek megértését ezúton is kérjük és köszönjük!

- tették hozzá. 

A csőtörés közelében nagyszabású útépítési munkálatok zajlanak, emiatt egyébként is forgalmi korlátozások vannak érvényben. A helyszínről készült videót megtekinthetitek itt: 

Bővebben az alábbi cikkben írtunk az útfejlesztésekről:

