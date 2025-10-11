október 11., szombat

Brigitta névnap

Hivatalos válasz

1 órája

Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg

Címkék#Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság#csónakbaleset#Berettyó#egyetemista

Szeptember 30-án történt a tragédia. Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A hajdú-bihari rendőrség válaszolt, az eltűnt egyetemistát találták-e meg.

Bekecs Sándor

Pénteken értesült a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. Az esettel kapcsolatban október 10-én kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, melynek sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatott: halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Szombat délelőtt ismét megkereséssel éltünk a vármegyei rendőrség felé, hogy a szeptember 30-án történt tragikus csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg.

kutatás a csónakbalesetben eltűnt egyetemista után
Szeptember 30. óta kutatnak a csónakbalesetben eltűnt egyetemista után
Forrás:  Napló-archív

Egy egyetemista tűnt el a csónakbalesetben

Mint arról korábban a Haon elsőként beszámolt, szörnyű csónakbaleset történt szeptember 30-án, kedden 15 óra körüli időben a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladány közelében. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a baleset történt. Az eset történéseit itt foglaltuk össze:

Kiderült, a csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került-e elő

A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az eltűntként kezelt 25 éves egyetemista férfiről. Az esettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos akkor hivatalos közleményt nem adott ki, így a szombat délelőtti órákban megkereséssel éltünk a sajtóosztály felé. Mint írták:

A szemle és a holttest azonosítása megtörtént, a férfi a 2025. szeptember 30-án a folyón történt baleset áldozata.

