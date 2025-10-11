Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg

Pénteken értesült a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. Az esettel kapcsolatban október 10-én kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, melynek sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatott: halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Szombat délelőtt ismét megkereséssel éltünk a vármegyei rendőrség felé, hogy a szeptember 30-án történt tragikus csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg.

Szeptember 30. óta kutatnak a csónakbalesetben eltűnt egyetemista után

Forrás: Napló-archív