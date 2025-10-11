1 órája
Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg
Szeptember 30-án történt a tragédia. Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A hajdú-bihari rendőrség válaszolt, az eltűnt egyetemistát találták-e meg.
Pénteken értesült a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. Az esettel kapcsolatban október 10-én kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, melynek sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatott: halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Szombat délelőtt ismét megkereséssel éltünk a vármegyei rendőrség felé, hogy a szeptember 30-án történt tragikus csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg.
Megtalálhatták a csónakbalesetben eltűnt egyetemi kutató holttestét – fotókkal
Egy egyetemista tűnt el a csónakbalesetben
Mint arról korábban a Haon elsőként beszámolt, szörnyű csónakbaleset történt szeptember 30-án, kedden 15 óra körüli időben a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladány közelében. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a baleset történt. Az eset történéseit itt foglaltuk össze:
Megrázó részletek derültek ki a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemistáról
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Kiderült, a csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került-e elő
A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az eltűntként kezelt 25 éves egyetemista férfiről. Az esettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos akkor hivatalos közleményt nem adott ki, így a szombat délelőtti órákban megkereséssel éltünk a sajtóosztály felé. Mint írták:
A szemle és a holttest azonosítása megtörtént, a férfi a 2025. szeptember 30-án a folyón történt baleset áldozata.
Ajánljuk még:
Hamarosan bezár Debrecen belvárosának egyik legnépszerűbb boltja, szem nem marad szárazon
Dől a pénz a hajdú-bihari településekre – itt a lista, ki mennyit kapott!