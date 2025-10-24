október 24., péntek

Közelekedés

1 órája

Jobban jársz ha elkerülöd ez a forgalmas debreceni csomópontot!

Címkék#debrecen#munkálatok#forgalom#Szoboszlói út#csomópont

A szünet alatt végzik el a munkálatokat. Burkolathelyreállítási munkák kezdődnek a Szoboszlói út csomópontban.

Haon.hu

A kivitelező tájékoztatása szerint a víziközmű-építési munkálatokhoz kapcsolódóan a debreceni István út–Szoboszlói út csomópontban végleges burkolathelyreállítási munkák kezdődnek – számolt be róla a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Mint írják, a kivitelező a munkálatokat a forgalom minél kisebb akadályoztatása érdekében a tanítási szünet ideje alatt, 2025. október 24. és november 2. között végzi el.

Burkolathelyreállítási munkák kezdődnek a Szoboszlói út csomópontban
Forrás:  Napló-archív
Forrás:  Napló-archív

Változik a forgalom a  Szoboszlói út csomópontban

Az István úti ágakon, a Vértesi út és a Vincellér utca felől egyaránt, munkavégzés lesz. A Vértesi út irányából a belváros felé tartó forgalmi sávokat a Szoboszlói úti kereszteződés előtt lezárják, és sávelhúzással, ideiglenes jelzőlámpa-telepítéssel a szembejövő forgalmi sávba vezetik át a forgalmat.

Az István út Vincellér utca felőli ágán, a csomópont után, a belváros irányába tartó két forgalmi sávot lezárják; itt a forgalmat ideiglenesen a szembejövő forgalmi sávba vezetik át.

Kérik, hogy a járművezetők a kihelyezett ideiglenes KRESZ-tábláknak megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon, és amennyiben tehetik, kerüljék el a munkaterületet!

