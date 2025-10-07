43 perce
Ünnepel Debrecen, 160 éves lett a Csokonai Színház – fotókkal
Ünnepel a színház közössége Debrecenben. 160 éves lett a Csokonai Színház!
A Csokonai Színház első és legnagyobb kőszínháza a mai napon ünnepli 160. születésnapját. A mór és bizánci elemeket tartalmazó, romantikus stílusú színházat 1861-65 között Szkalnitzky Antal pesti építész tervei alapján építették. Az ünnepélyes megnyitót 1865. október 7-én tartották, a nyitóelőadás Reszler István társulatának előadásában Katona József Bánk bán című drámája volt. Vendégszínészként Laborfalvi Róza játszotta Gertrudist.
A debreceni színház 1915-ben vette fel Csokonai Vitéz Mihály nevét, 2012-ben kapott nemzeti színházi státuszt
– olvasható a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen oldalán. Olyan színészek, előadók léptek színpadra falai között, mint
Blaha Lujza, Latabár Kálmán vagy Latinovits Zoltán.
Százéves a debreceni Csokonai Színház
A Csokonai Színház megnyitásának 100. évfordulójáról már a Hajdú-bihari Napló is megemlékezett. Az 1965. október 8-i lapszám a címlapon tudósított a centenárium ünnepségeiről.
- A Debreceni Egyetemen hangversenyt rendeztek.
- Koszorút helyeztek el Csokonai Vitéz Mihály szobránál és a régi megyeháza udvarán lévő emléktáblánál.
- Megkoszorúzták Horváth Árpádnak, a színháztörténet egyik legjelentősebb debreceni alakjának a szobrát.
- A Déri Múzeumban színháztörténeti kiállítás nyílt.
A Csokonai Színház 150 éve
Ünnepi évadot hirdettek a 150. évfordulóra is. A Haon beszámolója szerint tizenöt bemutatóval, két új színésszel és jubileumi programokkal terveztek a Csokonai Színház vezetői.
Debrecenben tartották az országos évadnyitót, melyet a magyar színház jövőjéről szóló kétnapos konferencia előzött meg. A Hitel irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat teljes augusztusi száma a Csokonai Színházról szólt, többek között Kubik Anna, Ablonczy László, Bakó Endre írásaival.
A Csokonai-történetek című estek moderátora Csikos Sándor igazgató volt, akik például Béres Ilona, Pinczés István, Kállai Bori művészekkel beszélgetett.
Megújult a debreceni színház
Ha van hely, ahol kézzel fogható Debrecen lokálpatriotizmusa, szellemisége, történelme a Nagytemplom és a kollégium mellett, ha van hely, ahol szinte minden debreceninek van egy saját története, akkor az a Csokonai Színház
– fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere 2023. szeptember 17-én, vasárnap, a megújult teátrum nyitó gálaestjén.
Felgördült végre a Csokonai-teátrum pompás bársonyfüggönye – fotókkal
A debreceni Csokonai Nemzeti Színház történelmi épületének teljes körű felújítása 2020. szeptember 17-től 2023. szeptember 17-ig tartott, és összesen 20 milliárd forintba került. A felújítás eredményeképpen a színház befogadóképessége jelentősen megnövekedett:
a korábbi 350 helyett 600 ülőhelyet alakítottak ki, valamint további 60 állóhellyel együtt csaknem 660 fős befogadóképességre emelkedett.
Programok a Csokonai Színház 160. jubileuma alkalmából
Méltóképp ünnepel idén a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, számos programmal várja a társulat a közönséget. Október 7-én
Vidnyánszky Attila rendezésében Erkel Ferenc Bánk bán című legendás operaadaptációja kel életre a Teátrum Nagyszínpadán.
Kedden mutatják be a Csokonai Ajándékbolt első jubileumi kollekcióját. Az ajándékbolt mellett pedig maga, a színház történelme is életre kel. A nyár folyamán meghirdetett Emlékeket gyűjtünk! kezdeményezés eredményeként számtalan értékes színházi relikvia jutott el a debreceni színházhoz, amelyből egy Emlékkiállítás nyílt. A Csokonai Fórumba pedig egy könyvbemutatóra várják az érdeklődőket.
160 éves lett a debreceni Csokonai SzínházFotók: Batta Gergő
