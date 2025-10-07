Ünnepel Debrecen, 160 éves lett a Csokonai Színház – fotókkal

A Csokonai Színház első és legnagyobb kőszínháza a mai napon ünnepli 160. születésnapját. A mór és bizánci elemeket tartalmazó, romantikus stílusú színházat 1861-65 között Szkalnitzky Antal pesti építész tervei alapján építették. Az ünnepélyes megnyitót 1865. október 7-én tartották, a nyitóelőadás Reszler István társulatának előadásában Katona József Bánk bán című drámája volt. Vendégszínészként Laborfalvi Róza játszotta Gertrudist.

Debrecen egyik legszebb épülete, a Csokonai Színház ma 160 éves lett!

A debreceni színház 1915-ben vette fel Csokonai Vitéz Mihály nevét, 2012-ben kapott nemzeti színházi státuszt

– olvasható a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen oldalán. Olyan színészek, előadók léptek színpadra falai között, mint

Blaha Lujza, Latabár Kálmán vagy Latinovits Zoltán.

Százéves a debreceni Csokonai Színház

A Csokonai Színház megnyitásának 100. évfordulójáról már a Hajdú-bihari Napló is megemlékezett. Az 1965. október 8-i lapszám a címlapon tudósított a centenárium ünnepségeiről.

A Debreceni Egyetemen hangversenyt rendeztek.

Koszorút helyeztek el Csokonai Vitéz Mihály szobránál és a régi megyeháza udvarán lévő emléktáblánál.

Megkoszorúzták Horváth Árpádnak, a színháztörténet egyik legjelentősebb debreceni alakjának a szobrát.

A Déri Múzeumban színháztörténeti kiállítás nyílt.

A Csokonai Színház 150 éve

Ünnepi évadot hirdettek a 150. évfordulóra is. A Haon beszámolója szerint tizenöt bemutatóval, két új színésszel és jubileumi programokkal terveztek a Csokonai Színház vezetői.

Debrecenben tartották az országos évadnyitót, melyet a magyar színház jövőjéről szóló kétnapos konferencia előzött meg. A Hitel irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat teljes augusztusi száma a Csokonai Színházról szólt, többek között Kubik Anna, Ablonczy László, Bakó Endre írásaival.

A Csokonai-történetek című estek moderátora Csikos Sándor igazgató volt, akik például Béres Ilona, Pinczés István, Kállai Bori művészekkel beszélgetett.

Megújult a debreceni színház

Ha van hely, ahol kézzel fogható Debrecen lokálpatriotizmusa, szellemisége, történelme a Nagytemplom és a kollégium mellett, ha van hely, ahol szinte minden debreceninek van egy saját története, akkor az a Csokonai Színház

– fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere 2023. szeptember 17-én, vasárnap, a megújult teátrum nyitó gálaestjén.