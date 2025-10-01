október 1., szerda

Utazz a csillagok közé Debrecenben – ingyenes bemutató várja az érdeklődőket

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület különleges programmal nyitja meg az őszi évadot. Vetítéssel, kisplanetáriumi előadással és – ha az idő engedi – szabadtéri távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket.

Haon.hu

Ingyenes csillagászati bemutatóra várják a nagyérdeműt: október 2-án különleges élményben lehet része azoknak, akik ellátogatnak a debreceni DEMKI Újkerti Közösségi Házba: a Magnitúdó Csillagászati Egyesület vetítéssel, kisplanetáriumi előadással és – derült idő esetén – szabadtéri távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket – tudatta portálunkkal az egyesület.

Ingyenes csillagászati bemutatóval készülnek október 2-án
Ingyenes csillagászati bemutatóval készülnek
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mit tartalmaz a csillagászati bemutató?

A program 17.30-kor kezdődik a közösségi ház mozitermében, ahol Zajácz György, az egyesület elnöke, valamint Szoboszlai Endre tartanak előadást. Sötétedés után, a közeli újkerti szánkódomb tetején Gyarmathy István alelnök vezetésével távcsöveken keresztül figyelhetik meg a látogatók a Holdat, a Szaturnuszt, valamint az őszi égbolt csillagképeit.

Az egyesület minden csütörtökön 17 órától tart foglalkozásokat, amelyek tudományos igényességgel, de közérthető formában ismertetik meg a résztvevőket a csillagászat és az űrkutatás világával. A programok belépődíjmentesek, így minden érdeklődőt szeretettel várnak.

További információ: macsed.csillagpark.hu vagy a Magnitúdó Csillagászati Egyesület Facebook-oldalán található.

