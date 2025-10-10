október 10., péntek

Gedeon névnap

12°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

52 perce

„Húszévesen elveszítettem a kisfiamat” – Kamu poszttal próbálnak pénzt szerezni egy debreceni csoportban!

Címkék#online csalás#debrecen#debrecenben hallottam

Egy nagymama unokája kezelésére kért pénzt. Újabb online csalás kering a debreceni csoportokban.

Haon.hu

Újabb online csalás ütötte fel a fejét a Facebook-on, most éppen az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban próbálkoztak. A bejegyzés szerint egy édesanya elvesztette a kisfiát, ezt követően az unokájánál leukémiát diagnosztizáltak, és a kezelésekre kellene utalni neki. 

CB2034_7218
Online csalás terjed a debreceni csoportokban, egy nagymama unokája kezelésére kért pénzt
Forrás: illusztráció/MW-archív

Azt hittem, nincs ennél nagyobb fájdalom, de szeptemberben újabb csapás ért bennünket: a másik kisfiam gyermekét, az unokámat leukémiával diagnosztizálták

- állt a bejegyzésben. Hozzátette, minden megosztás, valamint támogató üzenet is segítséget jelentene. A posztot aztán nem sokkal később törölték az oldalról.

Vigyázzon mindenki, és ne dőljön be senki az ehhez hasonló bejegyzéseknek!

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nem ez volt az első eset, amikor gyászposztban próbáltak csalást végrehajtani

Augusztus közepén írtunk arról, hogy egy ehhez hasonló poszt került fel az egyik debreceni csoportba: egy édesanya kisfia elhunyt Angliában, és az ő hazautaztatására szeretne pénzt kérni. Több jel is azt mutatta, hogy a megrendítő történet valójában átverés lehet. Hogy mik voltak az árulkodó jelek, megtudhatjátok az alábbi cikkből:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu