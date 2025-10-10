52 perce
„Húszévesen elveszítettem a kisfiamat” – Kamu poszttal próbálnak pénzt szerezni egy debreceni csoportban!
Egy nagymama unokája kezelésére kért pénzt. Újabb online csalás kering a debreceni csoportokban.
Újabb online csalás ütötte fel a fejét a Facebook-on, most éppen az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban próbálkoztak. A bejegyzés szerint egy édesanya elvesztette a kisfiát, ezt követően az unokájánál leukémiát diagnosztizáltak, és a kezelésekre kellene utalni neki.
Azt hittem, nincs ennél nagyobb fájdalom, de szeptemberben újabb csapás ért bennünket: a másik kisfiam gyermekét, az unokámat leukémiával diagnosztizálták
- állt a bejegyzésben. Hozzátette, minden megosztás, valamint támogató üzenet is segítséget jelentene. A posztot aztán nem sokkal később törölték az oldalról.
Vigyázzon mindenki, és ne dőljön be senki az ehhez hasonló bejegyzéseknek!
Nem ez volt az első eset, amikor gyászposztban próbáltak csalást végrehajtani
Augusztus közepén írtunk arról, hogy egy ehhez hasonló poszt került fel az egyik debreceni csoportba: egy édesanya kisfia elhunyt Angliában, és az ő hazautaztatására szeretne pénzt kérni. Több jel is azt mutatta, hogy a megrendítő történet valójában átverés lehet. Hogy mik voltak az árulkodó jelek, megtudhatjátok az alábbi cikkből:
Halott fia hazaszállítására kér pénzt egy nő, de valami nem stimmel a gyászposzt körül
