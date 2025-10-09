Minden ingyen? Ehhez a programhoz még pénztárca sem kell, és az egész családdal élvezheted!

Ez aztán kecsegtető ingyenes hétvégi program Hajdú-Biharban: kisvonat, ugrálóvár, arcfestés, elektromos kisautó – mi minden lesz itt ezen a családi programon! Őszköszöntő családi délutánt rendeznek Mikepércsen október 11-én, szombaton, mint arról beszámol a település önkormányzata. 15 órakor indítja be a bulit Tibi bácsi gyerekkoncertje, őt követi Lala, a bohócdoktor, majd színházi előadás zárja a műsort 17 órától. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a rendezvény ingyenes.

