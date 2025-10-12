Dupla születésnapot tartottak a debreceni Sziget-kékben, volt is mit ünnepelni – fotókkal

Az esős októberi időjárás ellenére sokan gyűltek össze a Sziget-kék játszóparkban, ahol a Debreceni Karitatív Testület tizedik évfordulóját ünnepelték és a Nagyerdő Hete családi napot tartották egyszerre. Az ünnepség elején a Kiss Kata Zenekar húzta a talpalávalót és invitálta a közönséget egy táncra, amibe Széles Diána alpolgármester is bekapcsolódott. A résztvevők egy nagy körben ropták a néptáncot a „Tavaszi szél vizet áraszt” dallamára, amivel egy időre sikerült is elűzni az esőt.

A Nagyerdő Hete családi napja és a Debreceni Karitatív Testület születésnapja volt szombaton a Sziget-kékben

Forrás: Katona Ákos

A migránsválságtól a lelki közösségig

Széles Diána, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke meghatódottan emlékezett vissza a kezdetekre beszédében.

Tíz évvel ezelőtt jöttek a migránsok, és akkor ott álltunk: úgy terveztem, hogy összehívom az összes karitatív szervezetet, akit ismertünk Debrecenben

– idézte fel az alpolgármester. A Városháza egy „ütött-kopott” tárgyalójában ültek össze először és ott vetették fel a rendszeres találkozók ötletét.

Az elmúlt évtized során a testület valódi lelki közösséggé kovácsolódott. Széles Diána különösen büszke arra, hogy évente több mint tízezer embernek tudnak segíteni a tagszervezetek.

Ez lehet akár egy virágkarneváli jegy, ami élményt ad egy családnak, akár egy tartós élelmiszercsomag

– mondta, majd hozzátette, hogy fontosnak tartja azt, hogy mindenki a saját területén "emberfelettit" teljesít.

Az alpolgármester felidézte a közös küzdelmeket is: a Covid-időszakot, majd az ukrajnai háború kitörését követő menekültválságot. – Oroszország megtámadta Ukrajnát, másnap itt voltak gyakorlatilag a kárpátaljai magyarok, meg itt voltak az ukrán menekültek. És a város gyakorlatilag nem érzett belőle semmit, azért, mert ti odaálltatok – köszönte meg a karitatív szervezetek munkáját.

Kézművesek, robotok és családok egy helyen

Miközben a karitatív testület az ünnepélyes tortavágásra készült, a Nagyerdő Hete rendezvény forgataga zajlott körülöttük. Papp-Tóth Dóra, a Dreffiti Art kézműves vállalkozás tulajdonosa már tizennégy éve foglalkozik kerámiával és süthető gyurmával – ő árulta termékeit az egyik standnál.

Nagyon szeretem az ilyen rendezvényeket, és ez mindig egy új lehetőség számomra, hogy minél több embernek bemutathassam a munkámat és új embereket ismerhessek meg

– mesélte a két kisgyermekes édesanya, aki főállásban műveli a kézművességet.