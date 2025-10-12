október 12., vasárnap

Ünnepnap

48 perce

Dupla születésnapot tartottak a debreceni Sziget-kékben, volt is mit ünnepelni – fotókkal

Címkék#Nagyerdő Hete#Sziget-kék#Debreceni Karitatív Testület

A Debreceni Karitatív Testület fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelték szombaton a Sziget-kék Tematikus Játszóparkban. A jubileumi rendezvény egybeesett a Nagyerdő Hete családi nap programjaival, ahol kézművesek, civil szervezetek és szórakoztató előadások várták a látogatókat.

Biró Soma

Az esős októberi időjárás ellenére sokan gyűltek össze a Sziget-kék játszóparkban, ahol a Debreceni Karitatív Testület tizedik évfordulóját ünnepelték és a Nagyerdő Hete családi napot tartották egyszerre. Az ünnepség elején a Kiss Kata Zenekar húzta a talpalávalót és invitálta a közönséget egy táncra, amibe Széles Diána alpolgármester is bekapcsolódott. A résztvevők egy nagy körben ropták a néptáncot a „Tavaszi szél vizet áraszt” dallamára, amivel egy időre sikerült is elűzni az esőt.

A Nagyerdő Hete családi napja és a Debreceni Karitatív Testület születésnapja volt szombaton a Sziget-kékben
A Nagyerdő Hete családi napja és a Debreceni Karitatív Testület születésnapja volt szombaton a Sziget-kékben
Forrás: Katona Ákos

A migránsválságtól a lelki közösségig

Széles Diána, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke meghatódottan emlékezett vissza a kezdetekre beszédében.

Tíz évvel ezelőtt jöttek a migránsok, és akkor ott álltunk: úgy terveztem, hogy összehívom az összes karitatív szervezetet, akit ismertünk Debrecenben

– idézte fel az alpolgármester. A Városháza egy „ütött-kopott” tárgyalójában ültek össze először és ott vetették fel a rendszeres találkozók ötletét.

Az elmúlt évtized során a testület valódi lelki közösséggé kovácsolódott. Széles Diána különösen büszke arra, hogy évente több mint tízezer embernek tudnak segíteni a tagszervezetek.

Ez lehet akár egy virágkarneváli jegy, ami élményt ad egy családnak, akár egy tartós élelmiszercsomag

 – mondta, majd hozzátette, hogy fontosnak tartja azt, hogy mindenki a saját területén "emberfelettit" teljesít.

Az alpolgármester felidézte a közös küzdelmeket is: a Covid-időszakot, majd az ukrajnai háború kitörését követő menekültválságot. – Oroszország megtámadta Ukrajnát, másnap itt voltak gyakorlatilag a kárpátaljai magyarok, meg itt voltak az ukrán menekültek. És a város gyakorlatilag nem érzett belőle semmit, azért, mert ti odaálltatok – köszönte meg a karitatív szervezetek munkáját.

Kézművesek, robotok és családok egy helyen

Miközben a karitatív testület az ünnepélyes tortavágásra készült, a Nagyerdő Hete rendezvény forgataga zajlott körülöttük. Papp-Tóth Dóra, a Dreffiti Art kézműves vállalkozás tulajdonosa már tizennégy éve foglalkozik kerámiával és süthető gyurmával – ő árulta termékeit az egyik standnál.

Nagyon szeretem az ilyen rendezvényeket, és ez mindig egy új lehetőség számomra, hogy minél több embernek bemutathassam a munkámat és új embereket ismerhessek meg

 – mesélte a két kisgyermekes édesanya, aki főállásban műveli a kézművességet.

20251011_Szigetkék családi nap_KÁ_HBN (52)
Változatos programkínálat várta a családokat
Forrás: Katona Ákos

A standok között barangolva egy futurisztikus élményben is részesülhettek a látogatók: a Tinker Labs jóvoltából egy Boston Dynamics-féle robot kutya járta körbe a területet – közben zenét játszott és mutatványokat adott elő a gyerekek nagy örömére. A rendőrség bűnügyi osztályának standjánál pedig egy sötét dobozban lehetett kitapogatni rejtélyes tárgyakat és gumi bogarakat, míg a Magyar Vöröskeresztnél a kicsik újraélesztést gyakorolhattak.

Tóth Zoltán három gyermekével érkezett Pallagról.

A Vöröskereszt az, ami így nagyon új volt nekik, mert ahhoz most nőttek úgy fel, hogy kipróbálják az újraélesztéseket

 – mondta, miközben próbálta kordában tartani a csemetéit (a legkisebb fiú mindig megpróbált elszabadulni, hogy az ünneplők közelébe kerülhessen). A család rendszeresen látogatja a Nagyerdőt, Pallagról bebicikliznek az erdőn keresztül.

Egy nagyon színvonalas rendezvény ez a mai, egy zsák ajándékkal térünk innen haza

 – tette hozzá elégedetten.

10 éves a Debreceni Karitatív Testület

Fotók: Katona Ákos

Generációk találkozása a családi napon

László-Fülei Nóra kislányával, Borókával érkezett, aki éppen ma ült először a villamoson.

Az én gyerekem nem néz tévét, úgyhogy muszáj mindent kitalálni, elmenni eseményekre, sok mindent kipróbálni

 – mondta az anyuka, aki rendszeresen hozza gyermekét a Nagyerdőre sétálni és termést gyűjteni.

Táncoltunk, énekeltünk, sajtos tallért és fánkot ettünk

 – sorolta a családi napon szerzett élményeket.

Az idősebb korosztály is képviseltette magát, például egy nordic walking csoport formájában. Kökényesi Katalin viszont a Rákellenes Liga tagjaként érkezett a Karitatív Testület jubileumi ünnepségére. – Jó látni, hogy ennyi ember össze tud fogni  – mondta. Az esős időjárás ellenére ő elment a Kertai László emléksétára, majd onnan jött át a családi napra.

Czibere Ildikóval pedig a rendőrség standjánál futottunk össze: ő a közelben lakik férjével és kisfiával, így szinte napi szinten látogatják a Nagyerdőt. – Nagyon közel lakunk, úgyhogy sétálni is el tudunk ide. Ezen a játszótéren nagyon jól érzi magát a kisfiam – mesélte.

A rendezvény végén a Debreceni Karitatív Testület különböző szervezeteinek a vezetői okleveleket és mézeskalács ajándékokat vehettek át, majd következett az ünnepélyes tortavágás. A hatalmas fehér tortából mindenki kapott egy szeletet – szimbolikus gesztusként abból a szeretetből és összefogásból, amit a testület tíz éve oszt szét a debreceniek között. Széles Diána zárszavai szerint ez a jubileum csak mérföldkő volt:

Ez csak az első ütem, és a következő, remélem 20 év múlva, amikor majd itt állunk, meg 30 év múlva, akkor ugyanígy vissza fogunk tekinteni ahogy ma tettük.

