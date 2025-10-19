Helyi közélet
2 órája
Szuper családi napot tartottak a debreceni városrészben
Családi napot tartottak vasárnap Debrecenben, a Homokkerti Közösségi Házban - írta közösségi oldalán Pósán László, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a nap folyamán kézműves foglalkozások, zenés műsorok és finomságok várták a résztvevőket.
Jó volt találkozni, beszélgetni, együtt lenni egy ilyen összetartó közösséggel.
- írta még a bejegyzéshez Pósán László.
