Szuper családi napot tartottak a debreceni városrészben

Családi napot tartottak vasárnap Debrecenben, a Homokkerti Közösségi Házban - írta közösségi oldalán Pósán László, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a nap folyamán kézműves foglalkozások, zenés műsorok és finomságok várták a résztvevőket.

Fergeteges családi napot tartottak a Homokkertben

Forrás: Facebook/Pósán László

Jó volt találkozni, beszélgetni, együtt lenni egy ilyen összetartó közösséggel.

- írta még a bejegyzéshez Pósán László.

