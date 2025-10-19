október 19., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Szuper családi napot tartottak a debreceni városrészben

Haon.hu

Családi napot tartottak vasárnap Debrecenben, a Homokkerti Közösségi Házban - írta közösségi oldalán Pósán László, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a nap folyamán kézműves foglalkozások, zenés műsorok és finomságok várták a résztvevőket. 

Forrás: Facebook/Pósán László

Jó volt találkozni, beszélgetni, együtt lenni egy ilyen összetartó közösséggel.

- írta még a bejegyzéshez Pósán László.

