Egy napra igazi családdá vált az iskola – fergeteges hangulatban telt a Bolyai családi napja Debrecenben

A szombati munka-, egyben tanítási napon az Újkert lakói nagy zsongásra és rengeteg nevetésre figyelhettek fel a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI területén. Az intézmény nemrégiben kinevezett főigazgatója, Varga Zsuzsanna ötletére családi napot rendeztek az iskola dolgozói – tudatta portálunkkal az intézmény.

Családi napot rendeztek a Bolyai iskolában

Forrás: Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI

A Bolyai Családi Nap egy új kezdeményezés az iskola történetében

– kezdte nyilatkozatát Varga Zsuzsanna.

Ezzel is szerettük volna színesíteni az iskolai mindennapokat. Továbbá, az esemény kiváló alkalom arra, hogy közelebb hozzuk a szülőket, diákokat és a nevelőtestületünk tagjait egymáshoz. A szombati napon egy közös nagy családként, remek programokon szórakozhattak a résztvevők intézményünkben

– mondta a főigazgató.

Számos program várta a gyerekeket a családi napon

A becsengetést követően egy közös zenés tornával indult a reggel. Itt együtt mozgott mindenki az iskolaudvaron. Ezt néptánc és karatebemutató követte. A gyerekeknek – tanári irányítás mellett – volt lehetőségük számháborúzni, gólyalábon sétálni, tányért pörgetni éppúgy, mint kipróbálni a tornateremben felállított exatlon pályát.

A lányok pedig hajat is fonathattak, míg mások sakkszimultánon vehettek részt. Mindeközben egy kispályás labdarúgó mérkőzés keretében, sor került az első Bolyais Tanárok – Szülők futballmérkőzésre, mely igazi közönségsiker volt.

Néptáncot is rophattak

Forrás: Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI

Az ebédet követően sem ért azonban végett a napi program: az intézmény számára – mint Örökös ÖKOiskola – mindig is fontos volt a környezeti nevelés, a környezet védelme. Ennek jegyében, a Világ Gyalogló Hónapja országos eseménysorozattal összekötve a vállalkozó kedvű tanulók és szüleik, a nevelőtestület tagjaival együtt még részt vettek egy erdei szemétszedő akción is. Urbán Antal Zoltánné, Zsuzsa néni főigazgató-helyettes kezdeményezésére indultak el az előre meghatározott útvonalon, Debrecen-Józsa külterületén. A nap végére 16 zsáknyi hulladékot gyűjtött össze az iskolai kollektíva a zöldterületen.

A nap végére 16 zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze

Forrás: Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI

A gyerekek számára különösen tanulságos volt, hogy mit nem szabad tenni a szeméttel, és mivel segíthetjük a zöldterületeinket. A nap ezen programrészét támogatta Debrecen Városvezetésének Zöld Osztálya is.

