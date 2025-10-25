Egész Józsát megmozgatta a nyúlpaprikás és a fergeteges hangulat – fotókkal

Már a délelőtti órákban vidám hangulat uralkodott Debrecen-Józsán, a Józsapark mögötti zöldterületen október 25-én, szombaton. A Tócó partján megrendezett Csak Nyúl Fesztivál főversenyére nevező több tucat csapat tagjai már fenték a kést, aprították a hagymát, kevergették a gőzölgő bográcsot.

Jó hangulatban telt a Csak Nyúl Fesztivál főzőversenye

Fotó: Vida Márton Péter

Szinte egy látványkonyha produkciójával ért fel, amint Gucman József és csapattársai éppen egy aszpikos zöldségkeveréket göngyöltek fóliába. A besztercebányai hobbiszakács kétféle étel elkészítésén szorgoskodott. Érdeklődésünkre felvázolta, tejfölös pörköltet főzött nokedlivel, de egy új recepttel is készült: a nyúlhát belső filéjét sonkába csavarják, és serpenyőben sütik meg. Köretként megfőzik az előre göngyölt zöldséget, amit felszeletelve, lilahagyma lekvárral fogyasztanak el.

Más városokból is érkeztek a Csak Nyúl Fesztiválra

A társaságtól nem messze egy idősebbekből álló, nagyobb csapatra lettünk figyelmesek, akik jókedvűen csipkelődtek szomszédaikkal. Kíváncsiak voltunk, mitől díjnyertes az ő főztjük, így megszólítottuk őket.

Idén a szépkorúak csapatában vagyok, velük együtt készítünk egy nyúlpörköltöt és egy slambucot. Mivel egyébként is szakács vagyok, nekem a főzés igazi öröm. A nyúlhoz semmilyen különleges fűszert nem szoktunk tenni: egy kis borókabogyót, őrölt köményt, sót, borsot, majd hagymán, lecsósan megfőzzük

– mondta Papp Lászlóné Erzsike. A józsai asszony minden évben kilátogat a főzőversenyre, mivel nagyon szereti a társaságot és a hangulatot.

Az ő meghívására érkezett Mezőtúrról egy négyfős csapat, mivel több főzésen voltak már közösen. Socz Ferenc, a társaság tagja amatőr szakácsnak vallja magát, noha rendszeresen járnak versenyekre.

Általában Szerbiába járunk főzésekre, havonta legalább három alkalommal. Van, hogy Szarvasra, Szolnokra utazunk egy jó verseny miatt. Mindig van valami program

– nyilatkozta.

– Az az igazság, hogy én már nagyon sokat főztem életemben, és nagyon szerettem is. Nagy volt a család, és bizony, bármit készítettem, mind a tíz ujjukat megnyalták – tudtuk meg a 84 éves Ica nénitől. Elmondta azt is, hagyományosan készítik a nyúlpaprikást, szalonnazsíron megfuttatott hagymával, és zöldséges burgonyával tálalják.