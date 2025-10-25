43 perce
Egész Józsát megmozgatta a nyúlpaprikás és a fergeteges hangulat – fotókkal
A vármegyén és a határon túlról is érkeztek a Tócó partján megrendezett családi napra. A józsai Csak Nyúl Fesztiválon csaknem 50 csapat mérte össze a fakanalát.
Már a délelőtti órákban vidám hangulat uralkodott Debrecen-Józsán, a Józsapark mögötti zöldterületen október 25-én, szombaton. A Tócó partján megrendezett Csak Nyúl Fesztivál főversenyére nevező több tucat csapat tagjai már fenték a kést, aprították a hagymát, kevergették a gőzölgő bográcsot.
Szinte egy látványkonyha produkciójával ért fel, amint Gucman József és csapattársai éppen egy aszpikos zöldségkeveréket göngyöltek fóliába. A besztercebányai hobbiszakács kétféle étel elkészítésén szorgoskodott. Érdeklődésünkre felvázolta, tejfölös pörköltet főzött nokedlivel, de egy új recepttel is készült: a nyúlhát belső filéjét sonkába csavarják, és serpenyőben sütik meg. Köretként megfőzik az előre göngyölt zöldséget, amit felszeletelve, lilahagyma lekvárral fogyasztanak el.
Más városokból is érkeztek a Csak Nyúl Fesztiválra
A társaságtól nem messze egy idősebbekből álló, nagyobb csapatra lettünk figyelmesek, akik jókedvűen csipkelődtek szomszédaikkal. Kíváncsiak voltunk, mitől díjnyertes az ő főztjük, így megszólítottuk őket.
Idén a szépkorúak csapatában vagyok, velük együtt készítünk egy nyúlpörköltöt és egy slambucot. Mivel egyébként is szakács vagyok, nekem a főzés igazi öröm. A nyúlhoz semmilyen különleges fűszert nem szoktunk tenni: egy kis borókabogyót, őrölt köményt, sót, borsot, majd hagymán, lecsósan megfőzzük
– mondta Papp Lászlóné Erzsike. A józsai asszony minden évben kilátogat a főzőversenyre, mivel nagyon szereti a társaságot és a hangulatot.
Az ő meghívására érkezett Mezőtúrról egy négyfős csapat, mivel több főzésen voltak már közösen. Socz Ferenc, a társaság tagja amatőr szakácsnak vallja magát, noha rendszeresen járnak versenyekre.
Általában Szerbiába járunk főzésekre, havonta legalább három alkalommal. Van, hogy Szarvasra, Szolnokra utazunk egy jó verseny miatt. Mindig van valami program
– nyilatkozta.
– Az az igazság, hogy én már nagyon sokat főztem életemben, és nagyon szerettem is. Nagy volt a család, és bizony, bármit készítettem, mind a tíz ujjukat megnyalták – tudtuk meg a 84 éves Ica nénitől. Elmondta azt is, hagyományosan készítik a nyúlpaprikást, szalonnazsíron megfuttatott hagymával, és zöldséges burgonyával tálalják.
Ezreket megmozgató családi nap
A fesztiválon ott volt Balázs Ákos alpolgármester, Józsa önkormányzati képviselője is, aki a Haonnak nyilatkozva elmondta, a józsai szüreti nap régi hagyomány, ennek keretein belül rendezték meg 22. alkalommal a nyúlételek főzőversenyét. Az alpolgármestertől megtudtuk, idén közel 50 nevező vesz részt a megmérettetésen, amiről ma már elmondható, hogy nemcsak nyúlpaprikás kerül a bográcsba, hanem számos étel készül kreatív megközelítéssel.–
A mai nap azért is különleges, mert az Aktív Magyarország program keretében mostanra készült el egy 1 kilométeres rekortán futókör a Tócó mentén, így a főzőversennyel egybekötve egy futókarnevált is szerveztünk. És, hogy ezt a csodálatos természeti környezetet még szebbé tegyük, 20 fát fogunk közösen elültetni a területen
– mondta Balázs Ákos.
Az alpolgármester hozzátette, igazi közösségi összefogásként valósult meg a rendezvény, hiszen a DEMKI Józsai Közösségi Ház munkatársai mellett többek közt a Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület tagjai, a polgárőrség, a galambász egyesület és hímzőkör is kivette a részt a munkából. A főzőcsapatok számára a nyúlhúst a Nyúl Terméktanács biztosítja, és a tűzifát is ingyen kapják a nevezők, így mindössze a tudásukra és a kreativitásukra van szükség.
Nyúlfőző fesztivál volt JózsánFotók: Vida Márton Péter
Mint az alpolgármester elmondta, a korábbi évek tapasztalatai alapján jellemzően háromezren fordulnak meg a rendezvényen, a színpadi produkciók pedig gondoskodnak a jó hangulatról. A helyi óvodákba és iskolákba járó gyermekek is fellépéssel készülnek, emellett Tordai Zoltán és zenekara, Radics Gigi is koncertet ad, míg a legkisebbeket Tompeti szórakoztatja, a napot pedig egy kertmozival zárják.
