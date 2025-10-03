október 3., péntek

Helga névnap

1 órája

Olyan esemény készül a Debreceni Egyetemen, ami megmozgathatja a régiót

Címkék#haon podcast#debrecen#compliance#Debreceni Egyetem (DE)#konferencia

Harmadik alkalommal rendezik meg a szakmai fórumot. Idén is lesz Compliance konferencia, rohamosan fogynak a jegyek.

Balogh Efraim

AI, kreditpontok, vállalati vezetők oktatása, szakmai fórum... Bőven lesz mire nézni a Debreceni Egyetem és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány közös szervezésében megvalósuló rendezvényén, amelyet immár harmadik alkalommal hirdetnek meg. A Compliance konferencia az elmúlt évek sikerei után idén is csalogató témákkal rukkol elő: mindamellett, hogy a fogalom összességében a jogi normáknak, etikus-erkölcsi és belső vállalati szabályoknak való megfelelést jelent, azt is magában foglalja, hogy mennyire hiteles egy cég például egy befektető szemében, jóformán átláthatóságot nyújt a compliance azért, hogy egy vállalat leellenőrizhető legyen

Compliance konferencia, compliance, Debrecen, haon
Hermann Zsuzsannával beszélgettünk a III. Compliance konferencia részleteiről
Forrás: Balogh Efraim

De miért is fontos ez, és milyen területei, módszerei vannak ennek? Lényegében erről lesz szó október 8-án, a III. Compliance konferencián, Debrecenben. A Compliance konferencia 2025-ben többek között a mesterséges intelligencia szerepét is taglalja majd, ahogy amellett sem mennek el, hogy milyen mértékben jelent versenyelőnyt, ha egy vállalatnál létezik (és jól is működik) a compliance kultúra. Bizonyos résztvevők pedig amellett, hogy információval gazdagodnak, még kreditpontokat is kaphatnak, ha ellátogatnak a konferenciára.

Az esemény további részleteiről, jelentőségéről, programjairól és a konferenciára való regisztráció módjáról Hermann Zsuzsannával, a Debreceni Egyetem Compliance igazgatójával beszélgettünk a Haon podcast-adásában. 

 

