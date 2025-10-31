Helyi közélet
12 perce
Cél: a térség minden települése fejlődjön!
Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere a napokban a Nyíradonyi járás településvezetőivel ült egy asztalhoz
Forrás: Antal Szabolcs/Facebook
Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere a napokban a Nyíradonyi járás településvezetőivel ült egy asztalhoz, hogy közösen áttekintsék a Versenyképes Járások Program következő szakaszát. „A cél továbbra is az, hogy a térség minden települése fejlődjön és új fejlesztési lehetőségek nyíljanak meg a helyi közösségek számára” – olvasható a városvezető Facebook-oldalán.
