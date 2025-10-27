Ennyire fontos a gyermekvédelem? – kongtak az ürességtől az ellenzéki sorok a Parlamentben

Gyermekvédelmi vitanapot tartottak hétfőn a Parlamentben - hívta fel rá a figyelmet bejegyzésében Buzás Lajos, a debreceni székhelyű BAGE – Bihari Állami Gondozottak Egyesülete elnöke. A szakember rámutatott, az ülést ugyan az ellenzéki képviselők kezdeményezték, sokan mégsem vettek részt azon. A Buzás Lajos által feltöltött fotó tanúsága szerint az ellenzéki padsorokból rengeteg képviselő hiányzott péntek este.

Fontos téma került a Parlament elé, szomorú részletre mutatott rá legutóbbi bejegyzésében Buzás Lajos

Forrás: Buzás Lajos

A gyermekvédelmi szakember teljes bejegyzése itt olvasható:

