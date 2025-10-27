október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Ennyire fontos a gyermekvédelem? – kongtak az ürességtől az ellenzéki sorok a Parlamentben

Címkék#debrecen#Buzás Lajos#BAGE

Fontos téma került a Parlament elé. Szomorú részletre mutatott rá legutóbbi bejegyzésében Buzás Lajos.

Haon.hu

Gyermekvédelmi vitanapot tartottak hétfőn a Parlamentben - hívta fel rá a figyelmet bejegyzésében Buzás Lajos, a debreceni székhelyű BAGE – Bihari Állami Gondozottak Egyesülete elnöke. A szakember rámutatott, az ülést ugyan az ellenzéki képviselők kezdeményezték, sokan mégsem vettek részt azon. A Buzás Lajos által feltöltött fotó tanúsága szerint az ellenzéki padsorokból rengeteg képviselő hiányzott péntek este.

Fontos téma került a Parlament elé, szomorú részletre mutatott rá legutóbbi bejegyzésében Buzás Lajos
Forrás: Buzás Lajos

A gyermekvédelmi szakember teljes bejegyzése itt olvasható:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu