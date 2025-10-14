Ezt jó tudni!
13 perce
Itt nem érdemes várni a buszra! – Áthelyeznek egy fontos debreceni megállót
A változás több járat menetrendjét is érinti
Október 15-én, szerdán útépítési munkák miatt lezárják Debrecenben a Kanális utca buszmegállóhelyet a Mikepércsi út irányában – közölte a DKV Zrt.
Ideiglenes buszmegállóhelyet jelöltek ki
A Gázvezeték utcán zajló munkálatok idején, várhatóan 8 és 16 óra között, a Doberdó utca/Nagyállomás irányába közlekedő 14, 14Y, 47 és 47Y jelzésű autóbuszok nem a megszokott helyen állnak meg, hanem 200 méterrel hátrébb, az erre kijelölt ideiglenes megállóban.
A DKV köszöni az utasok türelmét és megértését, valamint kéri, hogy az érintett járatokkal utazók figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat és időben tervezzék meg az utazásukat.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!
1 órája
Exkluzív infók! Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecen belvárosában – fotókkal!
Ezt ne hagyja ki!Áramszünet
1 órája
Tömeges áramszünet bénít Hajdú-Biharban! Készülj, ha a lakóhelyed ott van ezen a listán!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre