Itt nem érdemes várni a buszra! – Áthelyeznek egy fontos debreceni megállót

Október 15-én, szerdán útépítési munkák miatt lezárják Debrecenben a Kanális utca buszmegállóhelyet a Mikepércsi út irányában – közölte a DKV Zrt.

Ideiglenes buszmegállóhelyet jelöltek ki

A Gázvezeték utcán zajló munkálatok idején, várhatóan 8 és 16 óra között, a Doberdó utca/Nagyállomás irányába közlekedő 14, 14Y, 47 és 47Y jelzésű autóbuszok nem a megszokott helyen állnak meg, hanem 200 méterrel hátrébb, az erre kijelölt ideiglenes megállóban.

A DKV köszöni az utasok türelmét és megértését, valamint kéri, hogy az érintett járatokkal utazók figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat és időben tervezzék meg az utazásukat.

