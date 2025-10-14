október 14., kedd

Itt nem érdemes várni a buszra! – Áthelyeznek egy fontos debreceni megállót

A változás több járat menetrendjét is érinti

Haon.hu

Október 15-én, szerdán útépítési munkák miatt lezárják Debrecenben a Kanális utca buszmegállóhelyet a Mikepércsi út irányában – közölte a DKV Zrt. 

Útépítési munkák miatt lezárnak egy buszmegállót
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ideiglenes buszmegállóhelyet jelöltek ki

A Gázvezeték utcán zajló munkálatok idején, várhatóan 8 és 16 óra között, a Doberdó utca/Nagyállomás irányába közlekedő 14, 14Y, 47 és 47Y jelzésű autóbuszok nem a megszokott helyen állnak meg, hanem 200 méterrel hátrébb, az erre kijelölt ideiglenes megállóban.

A DKV köszöni az utasok türelmét és megértését, valamint kéri, hogy az érintett járatokkal utazók figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat és időben tervezzék meg az utazásukat.

