Útfelújítás miatt ideiglenesen megszűnik egy forgalmas debreceni buszmegálló

Debrecenben útburkolat-felújítás kezdődik október 15-én, szerdán 9 órától a Böszörményi úton, ezért a Segner tér irányában található Békessy Béla utca buszmegállóhelyet ideiglenesen lezárják – közölte a DKV Zrt.

Útburkolat-felújítás miatt a Segner tér irányában található Békessy Béla utca buszmegállóhelyet lezárják

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mely járatokat érinti a buszmegálló lezárása?

A munkálatok ideje alatt – előreláthatólag október 22-ig, szerdai üzemzárásig – több autóbuszjárat is érintett lesz: a 15, 15G, 15H, 15Y, 15YH, 24, 24Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A, 61 és 94 jelzésű buszok nem állnak meg a lezárt megállóhelyen.

A társaság kéri az utasok megértését és türelmét, valamint azt javasolja, hogy az érintett időszakban alternatív megállóhelyeket használjanak az utazók.

