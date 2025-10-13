október 13., hétfő

Tájékoztatás

1 órája

Útfelújítás miatt ideiglenesen megszűnik egy forgalmas debreceni buszmegálló

Útburkolat-felújítási munkálatok miatt október 15-től egy hétig nem állnak meg a buszok ebben az egyik cívisvárosi megállóban.

Haon.hu

Debrecenben útburkolat-felújítás kezdődik október 15-én, szerdán 9 órától a Böszörményi úton, ezért a Segner tér irányában található Békessy Béla utca buszmegállóhelyet ideiglenesen lezárják – közölte a DKV Zrt.

Útburkolat-felújítás miatt a Segner tér irányában található Békessy Béla utca buszmegállóhelyet lezárják
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mely járatokat érinti a buszmegálló lezárása?

A munkálatok ideje alatt – előreláthatólag október 22-ig, szerdai üzemzárásig – több autóbuszjárat is érintett lesz: a 15, 15G, 15H, 15Y, 15YH, 24, 24Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A, 61 és 94 jelzésű buszok nem állnak meg a lezárt megállóhelyen.

A társaság kéri az utasok megértését és türelmét, valamint azt javasolja, hogy az érintett időszakban alternatív megállóhelyeket használjanak az utazók.

