Hétfőtől változik a buszforgalom Debrecenben – mutatjuk, hol jelöltek ki ideiglenes megállókat

Ideiglenes buszmegállókat jelöltek ki: a Debreceni Közlekedési Vállalat tájékoztatása szerint 2025. október 13-án, hétfőtől üzemkezdettől előreláthatólag december 31-ig útépítési munkákat végeznek Debrecenben a Szoboszlói út, Erzsébet utca és Keleti sor közötti szakaszán.

Útépítési munkálatok miatt ideiglenes buszmegállókat jelöltek ki

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A munkálatok több buszmegállót is érintenek

A munkálatok ideje alatt lezárják az István út irányában található Szoboszlói úti Általános Iskola megállóhelyet. A 19-es autóbusz Jégcsarnok irányába közlekedő ideiglenes megállója 200 méterrel hátrébb, a Miklós utca 51. szám elé kerül.

A 61-es, 72-es, 72A-s autóbuszok, valamint a 90Y és 91Y éjszakai járatok pedig a munkálatok idején nem érintik a Szoboszlói úti Általános Iskola megállóhelyet.

A DKV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról és az ideiglenes megállók pontos helyéről.

