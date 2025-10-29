Tömegközlekedés
40 perce
Ideiglenesen lezárnak egy buszmegállót Debrecenben – több járat is érintett
Útépítési munkák miatt november első hetében nem állnak meg a buszok
A DKV Zrt. tájékoztatása szerint 2025. november 3-án, hétfőn 9 órától november 7-én, pénteken 16 óráig lezárják Debrecenben a DE Böszörményi úti Campus buszmegállóhelyet a józsai városrész felé vezető oldalon.
Mely járatokat érinti a buszmegálló lezárása?
A munkálatok ideje alatt a 15, 15H, 15G, 15Y, 15YH, 22, 22Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A és 61-es autóbuszok a megállót nem érintik, hanem annak kihagyásával közlekednek.
A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy az érintett időszakban a szomszédos megállóhelyeket vegyék igénybe, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
2 órája
Baleset Hajdúböszörménynél, egymásnak ütközött két autó – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
8 órája
Frissítve! Brutális emberölés történhetett az éjjel egy hajdúnánási buszmegállóban – fotókkal, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre