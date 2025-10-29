október 29., szerda

40 perce

Ideiglenesen lezárnak egy buszmegállót Debrecenben – több járat is érintett

Útépítési munkák miatt november első hetében nem állnak meg a buszok

Haon.hu

A DKV Zrt. tájékoztatása szerint 2025. november 3-án, hétfőn 9 órától november 7-én, pénteken 16 óráig lezárják Debrecenben a DE Böszörményi úti Campus buszmegállóhelyet a józsai városrész felé vezető oldalon.

Lezárnak egy buszmegállót Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mely járatokat érinti a buszmegálló lezárása?

A munkálatok ideje alatt a 15, 15H, 15G, 15Y, 15YH, 22, 22Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A és 61-es autóbuszok a megállót nem érintik, hanem annak kihagyásával közlekednek.

A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy az érintett időszakban a szomszédos megállóhelyeket vegyék igénybe, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről.

