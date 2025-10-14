1 órája
Tizenketten meghaltak, rengeteg súlyos sérült: kettészakadt egy busz Hajdú-Biharban – fotókkal
Megrázó! Borzasztóan sok áldozatot követelt ez a buszbaleset Hajdúsámsonban...
Borzalmas tömegszerencsétlenség történt a Hajdúsámson-Hajdúhadház közötti számozatlan műút és a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal kereszteződésében: a Debrecenből Mátészalka felé közlekedő személyvonat belerohant a Hajdúhadház felől érkező, menetrend szerint közlekedő, a 6-os volán autóbuszába. Rengeteg áldozatot követelt ez a buszbaleset Hajdúsámsonban – ennek 50. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést október 14-én, kedd délután a Vasút téren.
Buszbaleset Hajdúsámsonban: emberéleteket követelt a szerencsétlenség
A Hajdú-Bihari Napló akkori tudósítása szerint rengeteg áldozatot követelt a buszbaleset Hajdúsámson közelében:
tízen a helyszínen, ketten a kórházban veszítették életüket, ketten életveszélyesen, 11-en pedig súlyosan megsérültek, miután a mozdony az autóbusz jobb oldali középső részének ütközött, és azt kettészakította.
Az érintett utasok a buszon utaztak, a vonatszerelvény utasai és személyzete közül senki nem sérült meg. Mint arról a Napló beszámolt, azért történhetett a tragikus baleset, mert az autóbusz vezetője nem győződött meg a vasúti vágányon való áthaladás veszélytelenségéről.
A Hajdúsámsonban tartott megemlékezésen 12 fehér galambot engedtek szabadon, ezzel szimbolizálva a 12 lelket, akik emlékének megőrzéséről szólt az esemény. Tóth János, az Emlékezés Egyesületének elnöke és a rendezvény főszervezője visszaemlékezett az átlagosnak induló, de tragédiával végződő őszi kedd reggelre: 7 óra 50 perckor ütközött a vonat az autóbusszal. A jegyzőkönyvből is idézett, miszerint a mentők ügyeletese jelentette a kórháznak, hogy tíz mentőautó indult el a baleset helyszínéről, készüljenek fel a fogadásukra.
Tízen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. Egy gyermek a helyi rendelőben, egy fő pedig kórházba szállítás után halt meg. Kettő fő életveszélyes, 11 fő súlyos sérülésekkel került kórházba. A tragédia két gyermek és öt felnőtt halálát követelte. A hír hallatán megmozdult a megye és az ország. Debrecenben önkéntes véradók százai jelentkeztek. Összesen 86 litert vért gyűjtöttek össze három óra alatt. A 475 tonnás vonat – igazságügyi műszaki szakértő számításai alapján – 66 kilométer per órás sebességgel haladva, 8 millió méter kilopond energiával találta el a mindössze 13 tonnás busz oldalát. A vonat középen kettészelte az autóbuszt
– sorolta a sokkoló részleteket Tóth János.
Antal Szabolcs polgármester úgy fogalmazott, ez a fájdalmas pillanat örökre bevésődött Hajdúsámson történetébe. Mint elmondta, azok, akik akkor elmentek, nemcsak emlékké váltak, hanem példává is arra nézve, hogy mennyire törékeny az élet, és mennyire fontos, hogy megbecsüljük egymást.
Tasó László országgyűlési képviselő döbbenetes részleteket osztott meg a vasúti átjáróban történt tragikus balesetekkel kapcsolatban:
1973 óta 195-en veszítették életüket, jellemzően buszbalesetben. A legsúlyosabb Kecskeméten történt, ahol 37-en haltak meg, köztük hét gyermek, 2003-ban pedig Siófokon történt tragédia, ami 33 halálos áldozatot követelt.
Buszbaleset áldozataira emlékeztek HajdúsámsonbanFotók: Vida Márton Péter
Elmondása szerint a mai világban már sokkal fejlettebb technikai felszerelésekkel és eszközökkel tudják és akarják megvédeni a közlekedésben résztvevőket. Ennek kapcsán előrevetítette, a tervezés alatt lévő 100-as és a 110-es vonal úgy lesz megalkotva, hogy a lehető legmagasabb szintű technológia védje az utazókat.
Az biztos, hogy ott, ahol megmarad a tragédiában elhunytak emléke, és ahol őrzik a tragédia nyomait, ahol emlékeznek, és ahol a fájdalom ott marad a közösség lelkében, az segíthet is, erőt ad, és arra biztat bennünket, hogy jobban figyeljünk oda egymásra, mert törékeny az életünk
– hangsúlyozta Tasó László.
A balesetet okozó buszvezetőt 7 és fél év börtönbüntetésre ítélték.
