Tizenketten meghaltak, rengeteg súlyos sérült: kettészakadt egy busz Hajdú-Biharban – fotókkal

Borzalmas tömegszerencsétlenség történt a Hajdúsámson-Hajdúhadház közötti számozatlan műút és a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal kereszteződésében: a Debrecenből Mátészalka felé közlekedő személyvonat belerohant a Hajdúhadház felől érkező, menetrend szerint közlekedő, a 6-os volán autóbuszába. Rengeteg áldozatot követelt ez a buszbaleset Hajdúsámsonban – ennek 50. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést október 14-én, kedd délután a Vasút téren.

Döbbenetes buszbaleset Hajdúsámsonban: tizenketten meghaltak, és legalább ennyien megsérültek

Forrás: Arcanum / Napló-archív

Buszbaleset Hajdúsámsonban: emberéleteket követelt a szerencsétlenség

A Hajdú-Bihari Napló akkori tudósítása szerint rengeteg áldozatot követelt a buszbaleset Hajdúsámson közelében:

tízen a helyszínen, ketten a kórházban veszítették életüket, ketten életveszélyesen, 11-en pedig súlyosan megsérültek, miután a mozdony az autóbusz jobb oldali középső részének ütközött, és azt kettészakította.

Az érintett utasok a buszon utaztak, a vonatszerelvény utasai és személyzete közül senki nem sérült meg. Mint arról a Napló beszámolt, azért történhetett a tragikus baleset, mert az autóbusz vezetője nem győződött meg a vasúti vágányon való áthaladás veszélytelenségéről.

A Hajdúsámsonban tartott megemlékezésen 12 fehér galambot engedtek szabadon, ezzel szimbolizálva a 12 lelket, akik emlékének megőrzéséről szólt az esemény. Tóth János, az Emlékezés Egyesületének elnöke és a rendezvény főszervezője visszaemlékezett az átlagosnak induló, de tragédiával végződő őszi kedd reggelre: 7 óra 50 perckor ütközött a vonat az autóbusszal. A jegyzőkönyvből is idézett, miszerint a mentők ügyeletese jelentette a kórháznak, hogy tíz mentőautó indult el a baleset helyszínéről, készüljenek fel a fogadásukra.

Tízen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. Egy gyermek a helyi rendelőben, egy fő pedig kórházba szállítás után halt meg. Kettő fő életveszélyes, 11 fő súlyos sérülésekkel került kórházba. A tragédia két gyermek és öt felnőtt halálát követelte. A hír hallatán megmozdult a megye és az ország. Debrecenben önkéntes véradók százai jelentkeztek. Összesen 86 litert vért gyűjtöttek össze három óra alatt. A 475 tonnás vonat – igazságügyi műszaki szakértő számításai alapján – 66 kilométer per órás sebességgel haladva, 8 millió méter kilopond energiával találta el a mindössze 13 tonnás busz oldalát. A vonat középen kettészelte az autóbuszt

– sorolta a sokkoló részleteket Tóth János.