Ezekkel a buszokkal utazna Debrecenben? Több megállóban is hiába várja majd!

A debreceni Komáromi Csipkés György téren zajló útépítési munkák idején 2025. október 16-án, csütörtökön üzemkezdet és november 16-án, vasárnap üzemzárás között változik a 25, 25Y és a 125Y-os autóbuszok, valamint a 90Y-os éjszakai járatok közlekedési rendje – számolt be a buszok menetrendi változásáról a DKV.

Több busz útvonala is változik munkálatok miatt

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a Vincellér utca irányába közlekedő 25-ös autóbusz a Budai Nagy Antal utca – Huszár Gál utca – Mák utca – Faraktár utca terelőútvonalon közlekedik. A járat nem érinti a Huszár Gál utca, Komáromi Csipkés György tér és a Falóger megállóhelyeket. Az autóbusz a terelőútvonalon a Huszár Gál utca ideiglenes megállóhelyen áll meg.

A Veres Péter utca irányába közlekedő 25Y-os és 125Y-os autóbuszok a Faraktár utca – Hajnal utca – Munkácsy Mihály utca – Víztorony utca – Ótemető utca – Huszár Gál utca – Budai Nagy Antal utca terelőútvonalon közlekedik. A járatok nem érintik a Faraktár utca, Kolónia utca, Falóger utca és a Ruyter utca megállókat. Az autóbuszok a terelőútvonalon a Munkácsy Mihály utca megállóhelyen állnak meg.

A 90Y-os éjszakai járat Huszár Gál utca megállóhely érintése nélkül a Kincseshegy utca – Mák utca – Faraktár utca – Hétvezér utca terelőútvonalon közlekedik.

Ajánljuk még: