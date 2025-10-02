október 2., csütörtök

1 órája

Hónapokra megváltozik az egyik busz menetrendje Debrecenben, mutatjuk a részleteket

Közműépítési munkálatok miatt októbertől év végéig jelentős forgalmi változásokra kell számítani.

Haon.hu

Közműépítési munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Debrecenben a Szepesi bekötőutat 2025. október 6-án, hétfőn üzemkezdettől, előreláthatólag december 31-én, szerdán üzemzárásig – közölte a DKV. Mint írják, a lezárás idején a 39-es autóbusz mindkét végállomás irányában terelőútvonalon, a Nagyállomás – Homokkerti felüljáró – Mikepércsi út – 47-es számú főút – 481-es számú főút – Sárga dűlő – Sárga dűlő 23. (ideiglenes végállomás) útvonalon közlekedik.

Közműépítés miatt hónapokra megváltozik a 39-es busz menetrendje Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Több megállót sem érintenek majd a buszok

A terelés miatt több megállót sem érintenek majd a járatok. Szepes felé kimarad a MÁV-rendelő, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, a Szoboszlói út, az Ohat utca, a Szováti elágazás, a Sárga dűlő 23. (481-es főút felé), a Sárga dűlő 33., a Sárga dűlő 67. és a Szepes megálló. A Nagyállomás irányában pedig nem áll meg a busz a Sárga dűlő 67., Szepes, bolt, Sárga dűlő 33., Sárga dűlő 23., Szováti elágazás, Legányi utca, Szoboszlói út, Szoboszlói úti Általános Iskola, Mentőállomás és MÁV-rendelő megállóknál.

A módosított útvonalon a 39-es autóbusz Szepes irányában a Szováti út felé eső Sárga dűlő 67., Szepes, bolt és Sárga dűlő 33. megállóknál, valamint az ideiglenes végállomásnál, a Sárga dűlő 23.-nál áll meg. A Nagyállomás irányába közlekedő busz pedig ugyanezeknél a megállóknál áll meg a 481-es főút felől indulva.

A DKV arra kéri az utasokat, hogy utazásaik tervezésekor vegyék figyelembe a változásokat.

