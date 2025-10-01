Tanulmányaidhoz anyagi segítség? – Újra elindult a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos szociális helyzetű fiatalokat támogatja a felsőoktatásban való részvételben – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. A városháza közleménye szerint a 2026-os pályázati kiírás 2025. október 3-tól érhető el az EPER-Bursa rendszerben, a www.debrecen.hu oldalon, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó terében (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Új Városháza). A pályázat beadási határideje 2025. november 4. További információ kérhető a 06-52/517-690-es telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen.

Debrecen idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Amit a Bursa Hungarica ösztöndíj igényléséről tudni érdemes

A pályázati kiírás értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév (a 2025/2026. tanév második féléve és a 2026/2027. tanév első féléve).

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

„B” típusú pályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2025/2026. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek és a 2026/2027. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 3x10 hónap, hat egymást követő tanulmányi félév (2026/2027. tanév, a 2027/2028. tanév és a 2028/2029. tanév).

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2026. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2026/2027. tanévben ténylegesen megkezdi.

Ajánljuk még: