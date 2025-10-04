október 4., szombat

Közlekedés

50 perce

Nem szórakozik a VÉDA, mindent lát: már enni se lehet az autóban?!

Már mindent lát a VÉDA? Mutatjuk, mi mindenért járhat büntetés vezetés közben.

Balogh Efraim
Nem szórakozik a VÉDA, mindent lát: már enni se lehet az autóban?!

Mindent lát a VÉDA? Már enni-inni se lehet? Ezért is járhat büntetés vezetés közben!

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Gondoltad volna, hogy ezért is megbírságolhatnak? A legtöbbeknek talán az jut egyből eszébe, hogy biztosan a vezetés közbeni mobilhasználat von maga után büntetést, és jóllehet, sokan már futottak is bele, hogy kiszúrta őket telefonálás közben úgy, hogy kézben tartották az eszközt. Ez a tevékenység viszont csak egy példa a sok közül, amiért büntethetnek, miközben vezetsz – előre megsúgjuk, olyan tevékenységek következnek, amelyeket mindenki végez a kocsiban.

Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Mi másért mehet még a büntetés vezetés közben?

Még egy gondolat erejéig visszatérve a telefonozáshoz: a vezess.hu még tavasszal arról számolt be, hogy 

a kézben tartott mobiltelefon használatáért járó helyszíni bírság 26 ezer forint, de ha nem a helyszínen fizet a vétkes sofőr, akkor a duplájára, 52 ezer forintra nő az összeg. 

A KRESZ vonatkozó jogszabálya a mobilra, mint elektromos eszközre terjed ki, vagyis felmerülhet a kérdés, hogy más tárgy vezetés közbeni használatáért is büntetnek-e a rendőrök. Gyakori, hogy a sofőrök dohányoznak az autóban, s mivel már az elektromos cigaretta is népszerű, felmerülhet, hogy vajon az is a törvény hatálya alá tartozik-e. 

Horváth László gépjármű-szakoktatót kérdeztük erről, aki azt mondta, 

az elektromos tárgyakkal kapcsolatos tiltás a kommunikációs eszközökre vonatkozik, hogy azok ne vonják el a figyelmet. Hozzátette, hogy a vezetés közbeni evés-ivás is terelheti a sofőr figyelmét, és megbüntetheti a rendőr, ha rajtakapja. 

Függetlenül attól, hogy a KRESZ konkrétan nem tiltja meg ezt a tevékenységet, ha a vezető emiatt mégis szabályt sért (ide vonatkozik az a jogszabály, hogy „aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon”), akkor bírság jár érte. Ráadásul, arról is kaptunk információt, hogy ha balesetveszélyesen vezet valaki, azt már a VÉDA is látja, így gyakorlatilag elkerülhetetlen a büntetés.

Annyi, de annyi baleset van, ami elkerülhető lenne... Például, ha valaki cigizik, de belemegy a füst a szemébe, könnyedén lehet belőle baj, ahogy abból is, hogy ha hirtelen fékez és közben eszik vagy iszik, félrenyelhet, vagy ha az ember elé ugrik valaki, egy kézzel kellene elrántani a kormányt, és elkerülni az ütközést...

 – fejtette ki a debreceni oktató. 

Ajánljuk még:

 

